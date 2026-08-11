Estudante morta em SC: jovem de 19 anos tinha acabado de começar a faculdade

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Joviana Evelyn Iankovski, de 19 anos, foi encontrada morta em um dos quartos da casa do namorado, na segunda-feira, 10, uma semana após começar a faculdade de Ciências Biológicas na Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc) em Santa Catarina. As aulas tiveram início no dia 3 de agosto, informou a universidade.

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A instituição lamentou o falecimento da estudante e disse que não concorda com qualquer tipo de violência. Depois, reafirmou o seu compromisso com a promoção de uma sociedade pautada pelo respeito, pela dignidade e pela proteção à vida. Confira a nota na íntegra no fim da matéria.

José Gustavo Rabelo, de 21 anos, foi preso em flagrante suspeito de matar sua namorada com um mata-leão, na segunda-feira, 10, no município de Sangão, informou a Polícia Civil de Santa Catarina. O Estadão não localizou a defesa do acusado. O espaço segue aberto.

Segundo a polícia, Joviana estava desaparecida desde a última quinta-feira, 6, quando a mãe da jovem acionou a polícia. Ela relatou à PM que a filha havia dito que ia sair na quinta-feira, mas não retornou mais. Desconfiada das mensagens que recebeu durante o fim de semana e acreditando que não teriam sido escritas por Joviana, ela entrou em contato com a PM e relatou a suspeita de que a filha pudesse estar morta.

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Nesta segunda-feira, a Polícia Militar encontrou o corpo enrolado em cobertores em um dos quartos da casa do namorado, em Santa Apolônia.

"A Polícia Civil foi imediatamente acionada e iniciou diligências para a localização do investigado, namorado da vítima. Durante os trabalhos de campo, foram colhidas informações com familiares de ambas as partes e traçado o histórico dos últimos passos do casal", disse a polícia em nota.

Em seguida, a pasta disse que o investigado apresentou-se voluntariamente à polícia na tarde desta segunda-feira. José foi ouvido em sede de interrogatório e confirmou a versão quanto à dinâmica dos fatos. Ele permanece à disposição da Justiça.

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"As diligências complementares seguem em andamento para o completo esclarecimento das circunstâncias, autoria e motivação do fato", disse a Polícia Civil de Santa Catarina, que destacou a atuação conjunta da Delegacia de Polícia de Sangão e da equipe de sobreaviso da Delegacia de Polícia de Jaguaruna, além do apoio essencial prestado pela Polícia Militar desde o atendimento inicial.

Confira a nota da universidade de íntegra:

"A Unesc manifesta profundo pesar pelo falecimento de Joviana Evelyn Iankovski, de 19 anos, ingressante no curso de Ciências Biológicas da Universidade no semestre 2026/2. A Universidade reforça que não coaduna com qualquer tipo de violência e reafirma seu compromisso com a promoção de uma sociedade pautada pelo respeito, pela dignidade e pela proteção à vida. Neste momento de dor, a Unesc se solidariza com familiares, amigos e todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com Joviana, compartilhando o sentimento de luto por sua partida precoce. Iniciativa institucional Preocupada com a emergente problemática social, a Unesc lançou, no mês de maio de 2026, o programa Unesc Com Elas, iniciativa voltada ao acolhimento, à conscientização e ao combate à violência contra a mulher. O movimento institucional promove acolhimento, prevenção, proteção e cuidado voltado às mulheres da comunidade acadêmica."