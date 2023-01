Estudante liga o carro e é surpreendida por jiboia no capô do veículo

Da Redação

A cobra só pôde ser retirada do automóvel no dia seguinte

Uma estudante de medicina levou um enorme susto ao entrar em seu veículo, que estava no estacionamento da faculdade onde estuda, no final da segunda-feira (23), em Belém, no Pará. Acontece que, assim que Isadora Rodrigues ligou o automóvel, uma serpente apareceu no capô do carro.

De acordo com a universitária, a única coisa que ela sentiu ao se deparar com a cobra, que era uma jiboia, foi desespero. “Eu vi a cobra quando eu já estava dentro do carro, pronta para ir embora, já tinha ligado o carro e já ia sair. Aí eu vi um negócio estranho no capô do carro e minha primeira reação foi pensar que era uma cobra", contou Isadora ao G1.

A estudante pensou que poderia estar enganada. "Nessa hora eu já estava super nervosa, meu coração doendo. Mas eu pensei que era imaginação minha, que podia ser um sapo ou uma folha, pensei ainda que poderia ser minha vista ruim, pois eu uso óculos”, relata.

Ao notar que, de fato, se tratava de uma cobra, Isadora ficou com medo de sair do carro. "Mas saí, e chamei um funcionário da universidade para olhar e se certificar de que era uma cobra. Confirmado o fato, a gente queria saber se ela estava viva ou morta, e, então, ela se mexeu. Estava com uma parte do corpo para fora do carro e a outra para dentro; as pessoas passavam e tiravam fotos, filmavam", contou.

A estudante solicitou o apoio de uma equipe da Polícia Ambiental, mas, antes dos agentes chegarem, os funcionários da universidade tentaram remover a serpente do automóvel. No entanto, não obtiveram sucesso, já que ela se escondeu nas engrenagens do capô.

"Quando a PM chegou não tinha mais nada para fazer, me disseram que a cobra não iria entrar na parte do motorista e passageiros (carroceria) e que eu deveria tentar retirar o animal só no dia seguinte. Os agentes da Polícia Ambiental disseram para eu acionar o órgão na hora em que fosse à oficina mecânica", explicou.



A partir dessa orientação, Isadora venceu o medo e decidiu conduzir o carro, que é dos pais dela, até em casa. "Estou indo para casa, só eu e a cobra", contou Isadora em um post bem-humorado, gravado por conta da situação inusitada, que repercutiu nas redes sociais.

fonte: Reprodução/Redes Sociais Ela se escondeu nas engrenagens do capô

Com informações do G1 e do site O Liberal.

