Estudante internado ganha colação de grau em hospital; assista

A colação de grau aconteceu no auditório do Hospital Universitário da UFMA, em São Luís

Um estudante, de 27 anos, recebeu uma cerimônia especial e colou grau nesta quarta-feira (11) enquanto está internado. Geovane Ferreira da Silva, que cursa licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), está inconsciente e em estado grave com um quadro de encefalite necrotizante.

A colação de grau aconteceu no auditório do Hospital Universitário da UFMA, em São Luís. Colegas de curso, professores e profissionais da saúde acompanharam a cerimônia. O momento emocionante foi registrado em vídeo. Assista no final da matéria.

O evento foi presidido pela coordenadora do curso, a professora Fernanda Rodrigues Fernandes, que entregou a outorga de grau ao jovem e representou o reitor da UFMA, Natalino Salgado Filho. “O Geovane é uma pessoa de coração enorme. Quando eu vim transferida, em 2019, ele cursou uma disciplina comigo e ao final da disciplina ele me mandou uma mensagem muito linda reconhecendo e agradecendo o meu trabalho. Esse é o Geovane, essa pessoa de coração bom, um aluno estudioso e muito querido no curso de Biologia”, disse a docente, emocionada.

A irmã de Geovane, Vera Lúcia, também estava no evento e agradeceu a todos por promoverem o evento. Segundo ela, o maior sonho do jovem era se formar. “O sonho dele era esse dia chegar e a minha preocupação quando o Geovane ficou doente, depois que eu vi que era muito grave, era justamente esse momento não acontecer porque faltava pouca coisa para ele concluir. Quando ele ficar bom, vai poder exercer a profissão que era o sonho dele”, declarou a irmã.

Após a cerimônia, Geovane foi levado ao aeroporto de São Luís, para ser transferido em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea a um hospital de Hortolândia, no interior de São Paulo.

Fonte: Informações RicMais.



