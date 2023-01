Estudante é investigada por estelionato em lotérica

Emilio Sant’Anna (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A estudante de 25 anos acusada pelos colegas da turma da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) de desviar quase R$ 1 milhão destinado à formatura também é investigada por lavagem de dinheiro e estelionato em uma lotérica na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo.

continua após publicidade .

Em julho do ano passado, foi aberto um boletim de ocorrência contra ela no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), de São Bernardo do Campo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, uma representante da lotérica compareceu ao Deic e relatou que a mulher, que não teve o nome revelado, vinha realizando apostas em valores altos diariamente, sempre pagos por meio de transferência via Pix.

continua após publicidade .

No dia 12 de julho, no entanto, "a mulher teria deixado um prejuízo de R$ 192.908,47, após ter feito o agendamento do valor via Pix, sem pagar efetivamente pelas apostas que realizou".

O caso foi registrado como lavagem de dinheiro e estelionato e é investigado pelo Deic.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.