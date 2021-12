Da Redação

Estudante de veterinária morre durante passeio de lancha

Uma jovem, de 21 anos, estudante de veterinária, morreu afogada na noite do último domingo (12), no Rio Maguari, em Belém, Pará. O corpo da vítima, identificada como Yasmin Cavaleiro de Macêdo, foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros, nesta segunda-feira (13), a 11 metros de profundidade.

De acordo com um militar que participou das buscas, testemunhas disseram que Yasmin estava com alguns amigos na popa de uma lancha. Ainda conforme ele, a estudante estaria na água, em uma área que é inapropriada para banho, por conta da profundidade e de correntezas.

De acordo com a Polícia Civil, um inquérito foi aberto na Delegacia de Polícia Fluvial para apurar as circunstâncias do caso. O corpo da jovem deve passar por exame necroscópico e testemunhas serão ouvidas.

As informações são do UOL.