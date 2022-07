Estudante de medicina gera revolta ao debochar de texto sobre estupro

Da Redação

À direita, o texto é da artista em que fala sobre o estupro. À esquerda, o texto do estudante debocha da situação

Na última segunda-feira (11), a artista e fotógrafa Tracy Figg publicou um texto a respeito do estupro, onde retrata o que as mulheres sofrem na sociedade. A palavras de Figg repercutiram nas redes sociais após o caso do anestesista que abusou de uma grávida durante a cesárea, no Rio de Janeiro, vir à tona.

Um estudante de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul gerou revolta na web por debochar do texto da artista, falando do desempenho das mulheres no trânsito.

Lucas Müller Mendonça, de 21 anos, utilizou seu perfil em uma rede social para comentar a publicação de Tracy. Após o comentário, vários seguidores da artista repudiaram o estudante. “Cê tá de sacanagem, né???”, perguntou uma jovem.



fonte: Redes Sociais O comentário do estudante causou indignação nas redes sociais

Após causar indignação, Lucas escreveu: "Fiz um texto satírico justamente pra expor além de ridículo é bem transfóbico. Não existem pessoas com pênis que não são homens? E não existe estupro por parte de mulheres cis? Texto ridículo por texto ridículo, eu prefiro o meu. Tit for tat”.

fonte: Redes Sociais Após a repercussão, Lucas fez novos comentário tentando defender seu ponto de vista

Ainda nas redes sociais, o estudante afirmou que criou o texto para expor a "generalização ridícula que foi feita no texto original". A "sátira", como o jovem diz, foi excluída das redes sociais após os vários comentários rechaçando a atitude.

COm informações do g1.

