Estudante de medicina é morto a tiros ao socorrer vítimas de acidente
Joanderson Sena, de 24 anos, faleceu na sexta-feira; crime foi registrado em uma estrada
O estudante de medicina assassinado a tiros na sexta-feira, 20, ao parar em uma estrada para prestar socorro às vítimas de um acidente de trânsito, era Joanderson Sena, de 24 anos. O crime foi registrado em uma estrada vicinal de acesso ao povoado Maximiliano, na zona rural de Pio XII, no Maranhão (MA).
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Além de cursar medicina, o jovem era empreendedor e havia inaugurado uma clínica de exames há cerca de um mês.
Familiares e amigos lamentaram a morte de Joanderson e o descreveram como alguém “dedicado e estudioso”.
A clínica da qual ele era proprietário permanece fechada em razão do luto, aponta comunicado divulgado pela própria empresa.
Com informações do Metrópoles