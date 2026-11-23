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Joanderson Sena, de 24 anos, faleceu na sexta-feira; crime foi registrado em uma estrada

O estudante de medicina assassinado a tiros na sexta-feira, 20, ao parar em uma estrada para prestar socorro às vítimas de um acidente de trânsito, era Joanderson Sena, de 24 anos. O crime foi registrado em uma estrada vicinal de acesso ao povoado Maximiliano, na zona rural de Pio XII, no Maranhão (MA).

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Além de cursar medicina, o jovem era empreendedor e havia inaugurado uma clínica de exames há cerca de um mês.

Familiares e amigos lamentaram a morte de Joanderson e o descreveram como alguém “dedicado e estudioso”.

A clínica da qual ele era proprietário permanece fechada em razão do luto, aponta comunicado divulgado pela própria empresa.

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Com informações do Metrópoles