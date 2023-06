Estudante de medicina é flagrada com cigarro eletrônico durante parto

Siga o TNOnline no Google News

Uma estudante de medicina foi flagrada com um cigarro eletrônico durante um parto em uma maternidade localizada na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Hospital Maternidade Municipal Leila Diniz informou que a jovem realizava um internato na instituição, mas devido à atitude foi expulsa da unidade.

Relatos informam que a aluna usava o dispositivo enquanto uma paciente dava à luz. Inclusive, ela continuou com o vaper mesmo após ser repreendida por profissionais do hospital.

Testemunhas fizeram um registro da estudante com o equipamento na mão. Na imagem, que viralizou nas redes sociais, é possível vê-la com o vaporizador, mas não é possível precisar se o aparelho está ligado.

O site de notícias "O São Gonçalo" tentou entrar em contato com a universidade privada onde a jovem estuda para confirmar a informação de que ela teria sido afastada da instituição após o ocorrido, porém, até o momento, não obteve uma resposta.

A direção do hospital, por sua vez, se manifestou sobre o caso. A direção da unidade disse que "lamenta a postura da estudante de medicina, flagrada com o dispositivo, mesmo que aparentemente desligado, no centro obstétrico" e destacou que o uso de cigarros de qualquer tipo "é expressamente proibido".

Com informações do O São Gonçalo.

