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Estudante de medicina brasileiro é preso suspeito de pedofilia e aliciamento online

Investigado usava formação em psicologia para ganhar a confiança das vítimas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Estudante de medicina brasileiro é preso suspeito de pedofilia e aliciamento online
Autor As investigações começaram depois que a mãe de um adolescente fiscalizou o celular do filho e encontrou conversas suspeitas - Foto: Polícia Nacional do Paraguai

Um brasileiro de 33 anos foi preso no Paraguai sob a suspeita de utilizar redes sociais e plataformas digitais para aliciar crianças e adolescentes e produzir material de abuso sexual. O investigado, que é formado em Psicologia no Brasil e cursa o segundo ano de Medicina no país vizinho, foi detido em uma operação realizada por agentes do Departamento Contra o Crime Organizado da Polícia Nacional e representantes do Ministério Público do Paraguai.

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As investigações começaram depois que a mãe de um adolescente fiscalizou o celular do filho e encontrou conversas suspeitas. De acordo com a polícia, o homem abordou o jovem pela internet, o convenceu a enviar fotos e vídeos de cunho sexual e passou a pressioná-lo para marcar um encontro presencial. Os investigadores apontam que o suspeito usava seu conhecimento em psicologia para facilitar a aproximação, manipular o comportamento das vítimas e ganhar a confiança dos jovens, que eram predominantemente do sexo masculino.

Durante o cumprimento do mandado de busca na residência do investigado, as autoridades apreenderam equipamentos eletrônicos de gravação, brinquedos sexuais, fantasias e medicamentos sedativos e soníferos, como clonazepam. Todos os dispositivos foram encaminhados para perícia técnica, e a polícia instaurou uma apuração para verificar se as substâncias controladas eram utilizadas para dopar as vítimas, embora ainda não haja confirmação oficial de episódios de sedação.

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Residindo no Paraguai há cerca de dois anos, período em que trocou de endereço repetidas vezes, o brasileiro permanece custodiado pelas autoridades locais enquanto o material apreendido é analisado. Ele responde pelos crimes de abuso sexual virtual, pedofilia e produção de material de abuso sexual envolvendo menores, enquanto as forças de segurança trabalham para identificar outras possíveis vítimas da rede.

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abuso sexual infantil Cybercrime investigações policiais manipulação psicológica pedofilia Segurança Digital
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