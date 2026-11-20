Uma estudante de Direito da Universidade Estácio de Sá, na unidade Nova América, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi alvo de ataques à sua aparência durante uma aula no último dia 5 de novembro. A aluna recebeu, dentro da própria sala, uma encomenda contendo sabonetes fora da validade e uma carta com uma montagem que associava o seu rosto ao corpo de um sapo, acompanhada de mensagens irônicas. O caso foi registrado na 44ª Delegacia de Polícia, em Inhaúma, que atualmente realiza diligências para investigar os fatos e identificar a autoria do crime.

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A entrega do pacote foi feita por um homem que, segundo o relato da vítima, conseguiu entrar nas dependências da instituição de ensino sem restrições e chegar até o andar em que ela estudava. De acordo com o advogado da aluna, a principal suspeita é de que as ofensas tenham sido motivadas por um desentendimento anterior ocorrido na comissão de formatura do curso. Além do abalo emocional causado pelas agressões, a estudante relatou forte preocupação com a sua segurança, dada a facilidade com que uma pessoa não identificada teve acesso direto ao ambiente acadêmico.

Em resposta ao ocorrido, a direção da Estácio de Sá informou por meio de nota que instaurou uma averiguação interna e analisou as imagens do circuito de câmeras. A instituição confirmou a ocorrência do episódio, mas declarou que não foi possível identificar o mandante do material. A universidade também ressaltou que realizou uma reunião de acolhimento com a estudante para prestar apoio, reafirmando o seu compromisso com a promoção de um ambiente pautado pelo respeito, pela dignidade humana e pela boa convivência.