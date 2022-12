Estudante de direito é preso suspeito de matar e esquartejar amigo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O homem foi preso neste sábado (17) suspeito de matar o amigo em Aracaju (SE)

Um estudante de direito foi preso neste sábado (17) suspeito de matar e esquartejar seu amigo, em Aracaju (SE). Conforme informações da Polícia Civil, Ícaro Ribeiro da Silva, 22 anos, discutiu com a vítima, o estudante Henrique José de Andrade Matos, por motivo que ainda não foi divulgado. Depois da discussão, Silva teria usado uma arma branca e esquartejado Matos.

continua após publicidade .

Os dois moravam em um apartamento, eram amigos de infância e se mudaram para Aracaju juntos. Antes, eles moraram na Bahia. A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito para obter seu posicionamento. A polícia fez a prisão em flagrante de Silva. Segundo a investigação, o suspeito teria chamado um carro e pedido ajuda do motorista para pegar as malas.

Ao subir no apartamento, o motorista de aplicativo suspeitou da situação ao ver algumas malas sujas de sangue. O homem então chamou seu pai, que é policial civil. No local, o suspeito foi detido. Equipes da Polícia Militar (PM) e do Departamento de Homicídios e proteção à Pessoa também foram acionadas.

continua após publicidade .

As informações são do site Banda B.

Siga o TNOnline no Google News