A estudante de direito Layza de Souza Simião, de 22 anos, morreu na sexta-feira (27) após ser esfaqueada por uma prima de 11 anos durante uma briga familiar em São Paulo. O caso ocorreu por volta das 18h. A jovem chegou a ser socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde em Mauá, na Grande São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos.

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De acordo com a polícia, o episódio teve início com um desentendimento envolvendo uma sobrinha de Layza, de 12 anos, e a prima de 11 anos. Na sequência, a universitária e a irmã mais velha da criança, de 19 anos, entraram na discussão e iniciaram uma briga física. Ao presenciar a agressão, a menina de 11 anos pegou uma faca e golpeou Layza.

Uma amiga próxima da família, no entanto, apresentou ao Uol outra versão e afirmou que as duas irmãs perseguiam a sobrinha da vítima havia pelo menos dez meses, com ameaças na volta da escola e uma agressão anterior em um campo próximo de onde moram. Segundo esse relato, na sexta-feira, a menina de 12 anos retornava da escola quando foi abordada pelas primas. Com medo, ela recuou no trajeto e encontrou Layza, que decidiu acompanhá-la até as garotas para tirar satisfação.

Ainda conforme a amiga, Layza apenas discutia com a prima mais velha quando foi atacada pela criança. "Ela nem teve chances de se defender, foi pelas costas", relatou. A família também suspeita de emboscada, uma vez que as irmãs não retornaram para casa após o crime e teriam fugido em um carro por aplicativo. Como o local é de difícil acesso, os familiares acreditam que o veículo já havia sido solicitado antecipadamente.

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Layza cursava direito na Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) e foi descrita pela amiga como uma jovem esforçada, que trabalhava desde cedo e não tinha desentendimentos com ninguém. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a menina de 11 anos e aplicar as medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).