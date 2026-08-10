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Estudante de Biologia é encontrada morta após família desconfiar de mensagens; namorado é preso

Escrito por Adriana Victorino (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Uma jovem de 19 anos foi encontrada morta nesta segunda-feira, 10, dentro de uma residência no bairro Santa Apolônia, em Sangão, Santa Catarina. O namorado dela, de 21 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil sob suspeita de feminicídio.

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A jovem foi identificada como Joviana Evelyn Jankovski. Ela era estudante da Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc) e havia ingressado no curso de Ciências Biológicas no segundo semestre de 2026. Em publicação nas redes sociais, a universidade lamentou a morte da estudante.

A vítima estava desaparecida desde quinta-feira, 6. Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, familiares acionaram a Polícia Militar após dias de contato inconsistente por mensagens.

Na manhã desta segunda, a Polícia Militar recebeu informações de que a jovem poderia estar morta dentro de uma residência no bairro Santa Apolônia. Os policiais foram até o endereço e encontraram o corpo em um dos quartos do imóvel.

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"A Polícia Civil foi imediatamente acionada e iniciou diligências para a localização do investigado, namorado da vítima. Durante os trabalhos de campo, foram colhidas informações com familiares de ambas as partes e traçado o histórico dos últimos passos do casal", informou a corporação em nota.

O suspeito se apresentou voluntariamente à polícia na tarde desta segunda-feira. Durante o interrogatório, segundo a Polícia Civil, ele confirmou a versão que já havia apresentado aos investigadores sobre a dinâmica dos fatos. A corporação não informou, no entanto, qual foi o relato apresentado pelo jovem.

Diante dos elementos reunidos na investigação, o homem foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Científica realizou perícia no imóvel onde o corpo da jovem foi localizado, enquanto a Polícia Civil prossegue com as diligências para esclarecer as circunstâncias do crime e sua motivação.

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