Estudante de 6 anos dispara contra professora em escola

O caso aconteceu nesta sexta-feira (6), na cidade de Newport News, no estado da Virginia

Um aluno de 6 anos abriu fogo contra uma professora dentro de uma sala de aula, nos Estados Unidos. O caso aconteceu nesta sexta-feira (6), na cidade de Newport News, no estado da Virginia.

Segundo a polícia, nenhum estudante foi ferido no tiroteio. O aluno e a docente estariam sozinhos dentro da sala de aula no momento dos disparos. As informações são da NBC News.

A professora, que tem 30 anos, foi levada ao hospital, enquanto o estudante está sob custódia da polícia.

“Os ferimentos são considerados graves, mas houve alguma melhora na última atualização que recebemos”, disse o chefe de polícia Steve Drew, em coletiva de imprensa.

O chefe de polícia se limitou a dizer que o tiro não foi acidental e não forneceu detalhes sobre como o aluno conseguiu a arma.

Com informações do Metrópoles.

