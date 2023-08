Estudante de 24 anos é vítima de estupro em Fortaleza; polícia investiga o caso

Uma estudante, de 24 anos, foi vítima de estupro ao sair de uma festa realizada em Fortaleza, no Ceará. O caso foi registrado no dia 23 de julho. Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza apura as circunstâncias do crime. De acordo com informações do

, ao acordar, em um local desconhecido, a jovem estava com o homem que se ofereceu para levá-la para casa de táxi e outros três indivíduos. A reportagem ainda cita que exames realizados na jovem revelaram que ela foi vítima do golpe conhecido como "boa noite, Cinderela", quando substâncias são colocadas na bebida da pessoa. Conforme as investigações, a vítima, que é do Estado da Paraíba, registrou um boletim de ocorrência, por meio da Delegacia Eletrônica da PC-CE, relatando o ocorrido. Em seguida, o Departamento de Polícia Judiciária de Proteção aos Grupos Vulneráveis do Ceará entrou em contato com a Polícia Civil da Paraíba (PC-PB). "A vítima voltou para seu Estado de origem logo após o ocorrido, onde também registrou boletim de ocorrência", disse a PC-CE. A Polícia Civil do Ceará ainda realiza diligências para esclarecer os fatos da ocorrência. Procurada, a PC-PB ainda não confirmou quantas pessoas estão envolvidas com o abuso sexual cometido contra a jovem nem se ela chegou a ser dopada antes de ter estuprada.