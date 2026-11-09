Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem

Iza Lara dos Santos Oliveira foi socorrida por familiares e levada ao hospital de Cansanção, mas não resistiu; Inep divulgou nota de pesar

Uma estudante de 16 anos morreu neste domingo (8) após passar mal durante a aplicação do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. A fatalidade ocorreu no município de Cansanção, localizado na região nordeste da Bahia.

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A vítima, identificada como Iza Lara dos Santos Oliveira, relatou mal-estar enquanto realizava o exame e chegou a receber assistência ainda no local de aplicação, segundo informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Após os primeiros auxílios, a adolescente foi socorrida por familiares e encaminhada às pressas para o Hospital Municipal Senhora Santana.

Apesar de ter dado entrada na unidade de saúde e recebido atendimento médico, a estudante não resistiu e faleceu algumas horas depois. Até o momento, as causas exatas que levaram à morte da adolescente não foram detalhadas.

Em decorrência do caso, o Inep emitiu uma nota oficial de pesar ainda no domingo. No comunicado, o instituto lamentou profundamente o falecimento da candidata e manifestou solidariedade aos familiares, aos amigos e a toda a comunidade escolar de Iza Lara neste momento de luto.