Estudante coloca cabeça para fora de ônibus e morre ao bater em poste

Um acidente terminou com a morte de uma adolescente de 13 anos na tarde dessa quarta-feira, 16 de agosto, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. De acordo com as informações das autoridades, a vítima morreu depois de colocar a cabeça para fora de um ônibus e bater em um poste.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. Os socorristas conversaram com testemunhas, que informaram que a menina tinha acabado de sair do Colégio Estadual Professor Carlos Côrtes, onde estudava, e embarcou no transporte coletivo.

A aluna se sentou na parte de trás do ônibus, do lado esquerdo, próxima à janela. Em um certo momento, ela colocou a cabeça para fora para se despedir dos colegas que estavam na calçada.

Como o veículo estava em movimento, passou próximo a um poste, que colidiu com a cabeça da vítima. Os passageiros gritaram para o motorista, que parou o veículo. O socorro foi acionado, mas quando chegou o óbito foi constatado.

Em nota, a empresa de ônibus Nova Faol lamentou o ocorrido e disse que a companhia está "mobilizada e empenhada em minimizar os inevitáveis transtornos".

Conforme a concessionária, o motorista tem mais de 13 anos trabalhando na linha. O condutor relatou que no momento do incidente foi desviar de alguns carros que estavam parados do lado direito e, devido ao fato de a rua Luiz Catarcione, onde a tragédia ocorreu, ser estreita e de mão dupla, o acidente aconteceu.

"Todos os fatos certamente deverão ser devidamente apontados e esclarecidos mediante detalhada perícia técnica com a indispensável colaboração da Concessionária e supervisão das autoridades policiais", disse a Nova Faol.

A Secretaria de Estado de Educação lamentou a morte da aluna e decretou luto de dois dias. "A Seeduc se solidariza com a imensa dor da família e vem prestando toda a assistência a ela e à comunidade escolar".

Com informações do UOL.

