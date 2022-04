Da Redação

Estrutura que segurava rede cede e mata criança de 10 anos

A estrutura que sustentava uma rede de balanço cedeu e causou a morte de uma criança, de 10 anos, na noite do último sábado (12). A tragédia ocorreu em uma residência no distrito de Palmeira, em Suzano, São Paulo.

De acordo com as informações da prefeitura, o imóvel onde ocorreu o acidente havia sido locado por famílias de Ferraz de Vasconcelos e Guaianases.

A Defesa Civil de Suzano informou que, na área externa, os locatários teriam montado uma rede de balanço nas colunas que sustentavam parte das telhas da varanda.



Porém, ao receber sete crianças, as vigas que seguravam a rede cederam.

A vítima de 10 anos foi atingida por uma das colunas e morreu no local. Outra criança sofreu uma fratura no braço e foi encaminhada ao Pronto Socorro do município.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender à ocorrência por volta das 21h.

