Estrutura metálica da marquise do Ibirapuera cai e deixa quatro feridos

Uma estrutura metálica usada para a manutenção da marquise do Parque Ibirapuera, zona sul da cidade, caiu na tarde desta segunda-feira, 8, durante as chuvas que atingiram a capital. O acidente deixou quatro pessoas feridas. Todas, segundo o Corpo de Bombeiros, foram levadas para o Hospital Israelita Albert Einstein.

Conforme a Defesa Civil, duas das vítimas foram socorridas pela ambulância do parque. Uma apresentava contusão nos membros superiores e outra com suspeita de fratura na costela. Outra pessoa atingida no acidente teve escoriações, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros no local, e também foi socorrida. O estado de saúde da outra vítima não foi informado.

Os bombeiros foram acionados por volta da 15h30, durante uma forte chuva que atingiu a capital de São Paulo. A corporação e a Defesa Civil não informam se a estrutura metálica caiu em decorrência do temporal, que chegou a provocar diversos pontos de alagamentos e cerca de 200 ocorrências de quedas de árvores.

Em nota, a Urbia, concessionária que administra o Parque Ibirapuera, informa que o parque foi fechado para o público, às 16h, desta segunda "após a tempestade com ventos fortíssimos que atingiram a região". "O evento climático provocou impactos na infraestrutura e derrubou árvores no parque", disse o comunicado sem mencionar a queda da estrutura metálica.

"A equipe de brigadistas e médicos da concessionária e o Corpo de Bombeiros socorreram prontamente as quatro pessoas que ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico no Hospital Albert Einstein, no Morumbi", completou a nota da Urbia.

A reportagem tentou contatou com o hospital para saber o estado de saúde das vítimas, mas ainda não teve retorno.

A marquise do Parque do Ibirapuera, um dos espaços mais procurados do parque, especialmente por praticantes de esportes sobre rodas, como skate, está interditada há mais de quatro anos.

Segundo a gestão Ricardo Nunes (MDB), o espaço apresenta infiltrações, trincas, fissuras, descascamento da pintura, queda de revestimentos e outros problemas. Antes da atual interdição, chegou a ter o acesso isolado por três anos, com reabertura em 2012.

A Prefeitura de São Paulo chegou abrir edital em julho de 2023 fazer a contratação de uma empresa ou consórcio para o restauro da marquise, mas foi suspenso no mês seguinte.