Estrutura de mineradora se rompe e assusta moradores

Da Redação

Nesta segunda-feira (9), uma estrutura, que pertence à mineradora Itaminas, se rompeu e assustou moradores em Sarzedo, município de Minas Gerais. A empresa responsável pela estrutura afirmou que o rompimento não se trata de uma barragem, mas de uma "escorregamento de aterro de obra civil".

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, os funcionários da empresa realizavam uma operação que incluía a retirada do solo, drenagem e aterro no momento do escorregamento de terra.

Ainda conforme os bombeiros, três veículos foram atingidos pelo solo, mas ninguém se feriu. A Defesa Civil também esteve no local.