Estrela do jiu-jitsu, Leandro Lo é baleado na cabeça e morre

O incidente começou após uma discussão entre Lo e um outro homem

O esporte brasileiro perdeu um dos seus grandes representantes na madrugada deste domingo (7). Leandro Lo, multicampeão mundial de jiu-jitsu, morreu em São Paulo (SP) após ser baleado em um evento no Clube Sírio, na capital paulista. A informação foi confirmada pela reportagem da Ag. Fight após um relato inicial do 'G1'.

A reportagem da Ag. Fight entrou em contato com a Secretaria de Saúde de São Paulo, mas foi informada que a família do lutador não autorizou a dar mais detalhes sobre seu estado de saúde. Entretanto, de acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar de São Paulo, a ocorrência foi aberta à 1h57 da manhã deste domingo e Lo, apesar de ter sido levado ao Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, teria falecido em decorrência de um tiro na cabeça.

Segundo o portal 'G1', o incidente começou após uma discussão entre Lo e um outro homem. Na situação, Leandro imobilizou o rapaz após ele tentar pegar uma bebida de sua mesa. Após conseguir afastar o sujeito, o mesmo sacou uma arma e atirou em sua cabeça sem chances de defesa. A identidade do autor do disparo é mantida em sigilo.

