Estrada em SC fica submersa após correnteza de rio romper dique

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Parte da Rodovia Ivane Fretta fica debaixo d'água em Tubarão

Parte da rodovia Ivane Fretta, em Tubarão, no Sul catarinense, ficou debaixo d'água nesta sexta-feira (2). A Defesa Civil explicou que os alagamentos ocorreram por causa do rompimento de um dique de contenção de plantação de arroz.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: PR tem alerta para tempestade, vento intenso e granizo

Ninguém ficou ferido. Até 20h50 desta sexta, a rodovia seguia interditada, segundo a Defesa Civil.

continua após publicidade .

Rompimento

O rompimento do dique ocorreu na madrugada desta sexta. O diretor de planejamento da Defesa Civil de Tubarão, Ramon de Faveri, explicou que o Rio Capivari, que passa por vários municípios do Sul catarinense, está cheio e com correnteza forte por causa das chuvas que atingiram o estado até o meio da semana.

"O Rio Capivari absorve a chuva de alguns municípios. Teve muita chuva lá para cima [na região de São Martinho e Armazém]. A água subiu muito e ficou com muita correnteza", explicou Faveri.

A força do rio rompeu o dique e alagou parte da rodovia. Conforme Faveri, não há previsão de quando a estrada voltará ao normal.

continua após publicidade .

Alternativa aos motoristas

Para os motoristas que costumam usar a rodovia Ivane Fretta, a orientação é fazer uma rota alternativa. Faveri orientou trafegar pela SC-370, que liga Tubarão aos municípios de Braço do Norte e Gravatal.

Com informações: g1

Siga o TNOnline no Google News