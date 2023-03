Estátua de Belzebu em muro viraliza e gera competição na internet

Da Redação

A residência pertence à uma mãe de santo

Saindo dos tradicionais enfeites de jardins, a decoração da frente de uma casa viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (20) por ser bastante única. A residência da mãe de santo Michelly da Cigana, que presta consultas religiosas, conta uma estátua de Belzebu no muro.

Toda a comoção teve início com a publicação no Twitter de um vizinho que mostrou o aparato. "Chegou causando no bairro”, brincou o músico e compositor Ivan Almeida, autor da postagem que já conta com mais de 9 milhões de visualizações, além de milhares de curtidas.

Vizinho novo chegou causando no bairro. pic.twitter.com/eytxgy8LmF — Ivan Almeida :): (@ivandiariamente) March 19, 2023

A estátua da criatura tem a cabeça de um bode em um corpo de um homem e normalmente a figura está relacionada ao satanismo. No entanto, de acordo com a dona da casa, a imagem foi colocada há alguns meses "por determinação divina" e "para agradecer, para proteger o portão da minha casa de religião", explicou. Apesar da brincadeira de Almeida, Michelly mora em Alvorada, no Rio Grande do Sul, há sete anos.



Viralizou na web

Por se tratar de um "adereço" de muro muito diferente do habitual, a postagem de Ivan Almeida rapidamente se tornou motivo de muitos comentários e compartilhamentos. "Impressiona pelo tamanho e pela postura, uma cabra preta, com corpo humano, aparentando ter uns 2 metros de altura, sentada em um trono, olhando de cima para baixo", contou o músico sobre o motivo da postagem.

Nos comentários, alguns internautas brincaram que nenhum ladrão teria coragem de assaltar a casa por medo. “Mais eficaz na proteção que cerca elétrica", escreveu um. Outros apontaram que nenhum entregador ia se perder ao procurar a residência: "Pelo menos serve de referência para entregas: 'Segunda casa depois da casa do demônio'”, brincou um perfil nos comentários.

Mas o que chamou a atenção foi a "competição" que o post causou nas redes sociais. Um internauta afirmou que seu vizinho fez uma estátua de uma onça comendo capivaras: "Achei tão triste", contou. A resposta tirou várias risadas de Ivan Almeida, que pontuou a "criatividade" desse outro vizinho.

Outro usuário compartilhou que seu vizinho também tem um "enfeite" inusitado protegendo a casa. “Aqui tenho um vizinho que colocou um ET de metal no pátio atrás de uma árvore. Pronto pra assustar a galera!", contou.

Apesar da enorme repercussão da publicação e alguns comentários preconceituosos, Michelly da Cigana afirma que não ficou incomodada com os comentários: "Muito pelo contrário, eu estou muito feliz com a repercussão. Virou ponto turístico aqui na frente da minha casa. As pessoas têm a liberdade de dizer o que pensam e nós temos a liberdade de exercer a nossa fé".





Fonte: Informações g1 e Estado de Minas.

