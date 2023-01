Estados Unidos: Califórnia e Alabama entram em estado de catástrofe

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Foto: Social Media

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou estado de catástrofe nos estados da Califórnia e do Alabama por causa das inundações. As informações são do portal Agência Brasi. divulgadas neste domingo (15)

continua após publicidade .

A medida é uma forma de transferir fundos federais para socorro às populações, já com centenas de desalojados.

LEIA MAIS: Avião de Elvis que homenageia filha tem cinto banhado a ouro

continua após publicidade .

Na Califórnia, a população enfrenta, além de inundações, grandes nevascas. De acordo com os especialistas norte-americanos, os fenômenos extremos vivenciados nos últimos meses nos EUA são devido às alterações climáticas.

No estado do Alabama, por sua vez, o maior problema são os tornados. Já morreram quase 30 pessoas.





continua após publicidade .

Frio intenso atinge EUA; pessoas podem congelar na rua em minutos

A meteorologia norte-americana divulgou um alerta de frio extremo na última semana de dezembro e, por conta do fenômeno, pessoas podem congelar nas ruas. A onda polar que atingiu o país se originou na Sibéria, província russa que abrange a maior parte da Ásia Setentrional, e impressionou até os mais experientes meteorologista.

Mais de 1.800 voos foram cancelados na quinta-feira, 22 de por conta da tempestade de inverno. Devido às temperaturas negativas, ao menos cinco estados, como Kentucky, Missouri, Oklahoma, Geórgia e Carolina do Norte, anunciaram estado de emergência e é possível que mais áreas façam o mesmo.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) divulgou um alerta a respeito das temperaturas e imagens de nevascas que ocorreram em uma estrada entre Colorado e Wyoming, onde os valores despencaram para 40ºC negativos. “As pessoas expostas ao frio extremo estão suscetíveis ao congelamento em questão de minutos”, advertiu o serviço de meteorologia.

continua após publicidade .

Em uma coletiva de imprensa, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a nevasca que atinge o país é intensa. "Isto não é como um dia de neve quando você era criança", disse. "Isto é algo sério", concluiu o mandatário.





Fonte: Agência Brasil.

Siga o TNOnline no Google News