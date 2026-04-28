Estados Unidos anunciam passaportes com imagem do presidente Donald Trump

O Departamento de Estado dos Estados Unidos informou, nesta terça-feira (28), que começará a emitir passaportes comemorativos estampados com o rosto do presidente Donald Trump. A ação faz parte das celebrações alusivas aos 250 anos da independência do país. A confirmação foi feita pelo porta-voz do órgão, Tommy Pigott, após a notícia ser antecipada pela Fox News. As informações são do G1.

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O design da edição especial apresenta, na parte interna da capa, uma ilustração baseada no retrato oficial do presidente, acompanhada de sua assinatura em dourado. O fundo da imagem traz elementos simbólicos, como a bandeira norte-americana e o texto da Declaração de Independência. Na contracapa, a versão tradicional da bandeira dos Estados Unidos foi substituída por uma referência histórica de 1777, exibindo 13 estrelas em torno do número 250, em alusão às colônias originais. O governo reforçou que a tiragem será limitada e que os documentos possuem a mesma validade jurídica e dispositivos de segurança dos modelos convencionais.





O governo reforçou que a tiragem será limitada - Foto: Departamento de Estado dos EUA O governo reforçou que a tiragem será limitada - Foto: Departamento de Estado dos EUA

A medida ocorre meses após o Departamento do Tesouro anunciar a produção de moedas de US$ 1 também homenageando o presidente. O design das moedas inclui o perfil de Trump de um lado e, no verso, uma representação do mandatário com o punho erguido sob o lema "fight, fight, fight", em referência ao episódio em que sobreviveu a uma tentativa de assassinato em 2024.



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As iniciativas têm suscitado debates sobre a legislação federal dos Estados Unidos. Embora o Congresso tenha aprovado, em 2020, uma lei que autoriza designs emblemáticos para o semiquincentenário, a prática contrasta com normas históricas do país, que geralmente proíbem a inclusão de retratos de pessoas vivas em moedas e objetos oficiais de circulação.