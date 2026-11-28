Dez estados e o Distrito Federal promovem neste sábado (28) o Dia D de combate à dengue, zika e chikungunya, com iniciativas voltadas à prevenção e ao controle do mosquito Aedes aegypti. Para ampliar o alcance da mobilização, o Ministério da Saúde enviará mensagens personalizadas pelo WhatsApp e pelo canal Gov.br a mais de 30 milhões de pessoas, trazendo orientações para evitar criadouros e prevenir as doenças.

Em atividade no Distrito Federal, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o objetivo é engajar a população antes da chegada do período de maior circulação das arboviroses. “Estamos começando o trabalho em todo o Brasil antes dos casos de dengue começarem a ter um grande crescimento”, disse Padilha, ao apontar o intervalo de fevereiro a maio como o momento “crítico” da doença.

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O ministro também destacou que a pasta trabalha com previsão de risco de alta nos registros em 2027 por causa do super El Niño, fenômeno que tende a elevar a temperatura média e provocar chuvas acima da média. “Estamos mobilizando as equipes, a população, de forma antecipada. É agora, antes de começar a transmissão, que a população aprende a cuidar da sua casa, do seu comércio, dos espaços que têm maior risco de transmissão”, afirmou Padilha.

Além de atividades educativas, mobilizações comunitárias, passeios ciclísticos, orientações sobre o ciclo de vida do Aedes e soltura de mosquitos com a bactéria Wolbachia, a agenda deste sábado prevê a liberação de insetos estéreis em território indígena em Amambai (MS). Em nota, o Ministério da Saúde informou que a ação inaugura a estratégia no local, enquanto Garanhuns (PE) recebe a primeira soltura de mosquitos com Wolbachia neste sábado, com participação de integrantes do ministério, gestores estaduais e municipais, profissionais de saúde e agentes de combate às endemias.

De acordo com o levantamento do ministério, o país somou 489,1 mil casos prováveis de dengue de janeiro a outubro deste ano, o que representa queda de 67% ante o mesmo período de 2025, quando foram registrados 1,5 milhão de casos. Ainda assim, a pasta reforça que eliminar recipientes que acumulam água continua sendo a medida central de prevenção durante o ano inteiro. “O Ministério da Saúde orienta que as pessoas eliminem recipientes que possam acumular água e mantenham os cuidados de prevenção ao longo de todo o ano.”

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Para enfrentar os possíveis efeitos do El Niño, o Ministério da Saúde atualizou o Plano de Contingência Nacional e orientou estados e municípios a reforçarem a vigilância, a remoção de criadouros e o bloqueio de transmissão. A atualização inclui o painel de estratificação de risco intramunicipal, voltado a cidades com mais de 50 mil habitantes, em um total de 675 municípios. “Estudos científicos realizados no Brasil e em outros países demonstram que mais da metade dos casos de arboviroses podem se concentrar em áreas específicas do território, evidenciando a importância da metodologia para a definição de áreas prioritárias”, informou o ministério.

A pasta também aposta no método Wolbachia, que já alcança 5,94 milhões de pessoas em 16 cidades onde as liberações foram concluídas e está em diferentes fases de implantação em outros 44 municípios, utilizando a bactéria para reduzir a transmissão das arboviroses pelo Aedes. “Vamos chegar a 10 milhões [de pessoas beneficiadas pelo método] até o começo de 2027. E a mais 10 milhões até o final de 2027. A Wolbachia, onde está sendo utilizada, chegou a reduzir em quase 70% a transmissão de casos de dengue”, declarou o ministro.

Alexandre Padilha voltou a chamar atenção para a vacina contra a dengue, ofertada em duas doses para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. “Às vezes, a pessoa toma uma dose apenas e não toma a segunda dose. Tem que ir atrás das pessoas, ir às escolas, para garantir a segunda dose”, disse o ministro. Ele acrescentou: “A vacina que nós temos disponível é internacional. O Ministério da Saúde compra quase toda a produção dessa vacina. Chegamos a ter um contrato, agora, com 18 milhões de doses. Nossa expectativa é que a gente continue chamando a atenção desse público para se vacinar contra a dengue”.