Estado do Rio bate recorde e registra 189 mortes pela covid-19 em 24h

Mais 189 mortes por covid-19 e 861 novos casos foram confirmados no Estado do Rio no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta quinta-feira, 7, pela Secretaria Estadual de Saúde. É o maior número de mortos registrados em apenas um dia, e a primeira vez que o número de mortos em 24 horas chega à casa da centena. Agora são 1.394 os mortos pela doença no Estado, onde há 14.156 casos confirmados. Outras 570 mortes estão sob investigação.

Os 1.394 mortos se distribuem pelo Rio de Janeiro (919), Duque de Caxias (93), Nova Iguaçu (56), Niterói (35), São Gonçalo (34), São João de Meriti (25), Belford Roxo (21), Mesquita (18), Volta Redonda (16), Itaboraí (14), Macaé (14), Maricá (13), Petrópolis (12), entre outros.

Os 12.391 casos confirmados estão distribuídos pela capital (9.051), Duque de Caxias (567), Niterói (524), Nova Iguaçu (494), São Gonçalo (374), Volta Redonda (372), São João de Meriti (267), Itaboraí (258), Belford Roxo (227), Mesquita (197), Magé (142), Nilópolis (115), Petrópolis (114), entre outros.