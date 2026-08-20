Estado de SP terá 'Dia D' de multivacinação no sábado, 22; veja horários e orientações

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O Estado de São Paulo realiza no sábado, 22, o "Dia D" da Campanha de Multivacinação. Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas das 8 horas às 17 horas para conferir a situação vacinal e aplicar as doses necessárias para a atualização da caderneta.

A mobilização faz parte da campanha iniciada em 3 de agosto. A iniciativa segue até 1º de setembro nos 645 municípios paulistas e tem como público-alvo crianças e adolescentes menores de 15 anos.

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A orientação é que pais e responsáveis levem a caderneta de vacinação para que as equipes verifiquem quais doses estão pendentes.

Na capital, as 483 UBSs estarão abertas para a ação e, além dos imunizantes destinados à atualização da caderneta de crianças e adolescentes, disponibilizarão a vacina contra o sarampo para pessoas de 6 meses a 59 anos, independentemente do histórico vacinal.

"A vacinação é uma das principais formas de prevenção de doenças e manter a caderneta atualizada é fundamental para garantir a proteção ao longo da infância e adolescência. O "Dia D" amplia a oportunidade de acesso e facilita que as famílias coloquem a vacinação em dia", afirma Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da Secretaria de Estado da Saúde.

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Quais vacinas estarão disponíveis?

Ao todo, 20 vacinas previstas no Programa Nacional de Imunizações (PNI) estarão disponíveis para atualização da caderneta, conforme a idade e a situação vacinal de cada pessoa.

Entre elas estão:

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- BCG;

- hepatite B;

- poliomielite;

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- rotavírus;

- pneumocócica;

- meningocócica;

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- influenza;

- covid-19;

- febre amarela;

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- tríplice viral, contra sarampo, caxumba e rubéola;

- varicela;

- DTP;

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- hepatite A;

- HPV4;

- dengue tetravalente.

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Esta é a primeira edição da Campanha de Multivacinação a contar com a vacina pneumocócica 20-valente (Pneumo 20), incorporada neste ano ao Calendário Nacional de Vacinação.

O imunizante amplia a proteção contra doenças causadas pelo pneumococo, como pneumonias e meningites, e é indicado para crianças menores de 5 anos, conforme o esquema vacinal.

O governo de São Paulo mantém um portal com informações sobre vacinas, incluindo eficácia, possíveis efeitos colaterais, doenças que podem ser prevenidas e riscos da não vacinação. O conteúdo pode ser acessado no seguinte endereço na internet: https://www.vacina100duvidas.sp.gov.br/

Em todo o País, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 180 milhões de doses de vacinas para garantir a imunização ao longo do ano.

Como será o 'Dia D' na cidade de São Paulo?

Na capital, todas as UBSs estarão abertas das 8 horas às 17 horas e oferecerão a vacina contra o sarampo, respeitando os intervalos entre as doses e as contraindicações.

A intensificação da imunização contra a doença ocorre após a confirmação de casos no Estado.

Até o momento, foram contabilizados 23 registros sarampo em São Paulo, sendo 20 em moradores da capital. A vacina tríplice viral é a principal forma de prevenção contra a doença.

Desde o início da campanha, em 3 de agosto, até a última segunda-feira, 17, foram aplicadas 1.165.623 doses de vacinas na capital, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. Desse total, 884.831 foram contra o sarampo e 280.792 de outros imunizantes.

Além das UBSs, a capital também conta com ações de vacinação contra o sarampo em estações do Metrô e do monotrilho, além de estabelecimentos como shoppings.

Veja abaixo:

- Estação Corinthians-Itaquera (Linha 3 - Vermelha do Metrô) - 21 de agosto, das 10h às 20h;

- Estação São Mateus (Linha 15 - Prata do monotrilho) - 21 de agosto, das 10h às 20h;

- Estação Vila Prudente (Linha 2 - Verde do Metrô e Linha 15 - Prata do monotrilho) - 20 e 21 de agosto, das 10h às 16h;

- Estação Tucuruvi (Linha 1 - Azul do Metrô) - 20 e 21 de agosto, das 10h às 16h;

- Estação Vila Matilde (Linha 3 - Vermelha do Metrô) - 27 e 28 de agosto, das 10h às 16h;

- Central Plaza Shopping - 22 de agosto, das 10h às 16h.

Na capital, a UBS mais próxima pode ser localizada pela plataforma Busca Saúde, disponível no seguinte endereço na internet: https://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/