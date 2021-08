Estado de SP registra sétima semana consecutiva de redução de internações

Da Redação

O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, informou nesta quarta-feira (4) que o Estado registra sete semanas consecutivas de queda em novas internações. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 47,6% no Estado e de 43,5% na região metropolitana da capital paulista.

O Estado de São Paulo registrou entre terça-feira (3) e esta quarta-feira, 4, 10.490 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus e 406 óbitos pela covid-19. Ao todo, o Estado contabiliza 4.084.112 casos confirmados e 139.870 mortes.

De acordo com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), o Estado registra redução na variação semanal - comparativo entre os sete últimos dias e os sete anteriores - dos índices epidemiológicos da covid-19. Novos casos recuam 14,2%, novos óbitos, 23,4% e novas internações oscilam próximas à estabilidade, em 0,9%. Na Região Metropolitana de São Paulo, novos casos recuam 11,2%, novos óbitos, 19,6% e novas internações, 0,8%.

Segundo dados do governo do Estado, 28,4 milhões de pessoas - ou 80,1% do público alvo - participaram da campanha de imunização contra a covid-19: 9,7 milhões receberam as duas doses e cumpriram com o cronograma vacinal, 17,6 milhões receberam apenas a primeira dose prevista e 1,1 milhão receberam dose única. Ao todo, foram aplicadas 38,2 milhões de doses.