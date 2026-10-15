Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Estado de SP registra 21 mortes provocadas pelas chuvas neste ano

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Estado de São Paulo chegou a 21 mortes provocadas por temporais desde o início de 2026. A vítima mais recente foi uma mulher de 47 anos, que morreu nesta quarta-feira, 14, após um deslizamento de terra atingir uma residência na Rua Santa Cruz do Monte Castelo, na Brasilândia, zona norte da capital.

Segundo a Defesa Civil de SP, a mulher ficou soterrada e foi retirada dos escombros por moradores antes da chegada das equipes de socorro. A morte foi constatada no local. De acordo com o boletim de ocorrência, o imóvel deslizou de uma encosta após a forte chuva que atingiu a região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O caso foi registrado no 72º Distrito Policial como morte suspeita, na modalidade de morte acidental, e desabamento ou desmoronamento.

A ocorrência foi registrada em meio a um temporal que provocou alagamentos em diferentes regiões da capital, deixou 28 veículos submersos no Túnel do Vale do Anhangabaú e causou transtornos no trânsito. A chuva também levou a Prefeitura a suspender o rodízio municipal de veículos na quarta-feira.

O alerta para temporais continua nesta quinta-feira, 15. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém aviso de perigo para tempestades, com previsão de chuva de até 100 milímetros por dia, ventos de até 100 km/h e possibilidade de granizo. Na capital paulista, a previsão é de retorno das chuvas entre a tarde e a noite, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o fim da primavera e o início do verão, a ocorrência do fenômeno El Niño também é um fator de atenção para as condições climáticas no País. O fenômeno, caracterizado pelo aquecimento das águas superficiais do Pacífico Equatorial, altera os padrões de circulação atmosférica e pode favorecer chuvas acima da média em partes do Sudeste.

Veja a seguir a lista das 21 mortes no Estado de São Paulo neste ano em razão das chuvas:

14/01 - Taubaté: Queda de árvore

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

17/01 - São Paulo: Enxurrada

19/01 - São Paulo: Enxurrada

25/01 - São Paulo: Enxurrada

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

29/01 - Piracicaba: Enxurrada

07/02 - Salto: Desabamento de muro

09/02 - Indaiatuba: Cabeça d'água

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

16/02 - São Paulo: Enxurrada

18/02 - Pirassununga: Queda de árvore

23/02 - Natividade da Serra: Deslizamento de terra

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

07/03 - São Bernardo do Campo: Enxurrada

07/03 - Sorocaba: Enxurrada

25/03 - Martinópolis: Enxurrada

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

12/09 - Itaquaquecetuba: Inundação

12/09 - Jandira: Enxurrada

14/09 - São Bernardo do Campo: Deslizamento de terra

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

04/10 - Jaboticabal: Queda de árvore

04/10 - Araçatuba: Desabamento

09/10 - Itapevi: Enxurrada

09/10 - Jacareí: Enxurrada

14/10 - São Paulo: Desabamento

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CHUVAS/SP/MORTES/LEVANTAMENTO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV