Estado de SP chega a 34.053 casos de coronavírus e 2.852 óbitos, afirma Germann

O secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, afirmou nesta terça-feira, 5, que o Estado chegou a 34.053 casos confirmados pelo novo coronavírus e 2.852 óbitos confirmados. Segundo Germann foram 1.866 novos casos (um aumento de 5,8%) entre hoje, 5, e ontem (segunda, 4), e 197 novos óbitos (acréscimo de 7,4%).

De acordo com dados do governo, a ocupação de leitos de UTI hoje está em 86,9%. Ontem o índice era de 88%, e na quinta-feira, 30, antes do feriado, 90%. Segundo Germann, foram colocados novos leitos na região metropolitana de São Paulo. "Por isso que essa taxa de ocupação diminuiu um pouco", afirmou.

O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, David Uip, afirmou que a taxa de isolamento medida ontem foi de 48% para a região metropolitana de São Paulo e de 47% para o Estado."Não é possível trabalhar com esse número", disse Uip durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. "O número mínimo de 50% constantemente não vem sendo atingido", afirmou.