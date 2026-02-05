Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
INVESTIGAÇÃO

Estado de São Paulo confirma 12ª morte por intoxicação por metanol

A vítima é um homem de 26 anos, morador de Mauá (SP), que morreu nesta quarta-feira (04)

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.02.2026, 08:49:06 Editado em 05.02.2026, 09:02:08
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Estado de São Paulo confirma 12ª morte por intoxicação por metanol
Autor Trata-se da 12ª morte por esta mesma causa no estado - Foto: Governo de SP

O governo do estado de São Paulo confirmou na noite desta quarta-feira (04) que um homem de 26 anos, identificado como Willian de Souza Turvollo, de Mauá (SP), região metropolitana da capital, morreu vítima de intoxicação por metanol. Trata-se da 12ª morte por esta mesma causa no estado.

Segundo o boletim da Secretaria de Saúde, o estado registra casos confirmados de intoxicação por metanol.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Prédio público é invadido e carro oficial é furtado no Paraná

Os óbitos no estado estão distribuídos assim:

São Paulo: 4 homens de 26, 45, 48 e 54 anos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

São Bernardo do Campo: 1 mulher de 30 anos e 1 homem de 62 anos;

Osasco: 2 homens de 23 e 25 anos e uma mulher de 27anos;

Jundiaí: 1 homem de 37 anos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sorocaba: 1 homem de 26 anos; e

Mauá: 1 homem de 26 anos.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governo estadual ainda investiga quatro óbitos, sendo 1 em Guariba (vítima de 39 anos), 1 em São José dos Campos (de 31 anos) e dois em Cajamar, de 29 e 38 anos.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
casos confirmados intoxicação por metanol investigações de óbitos metanol mortes em São Paulo Região metropolitana Saúde Pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline