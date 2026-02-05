Estado de São Paulo confirma 12ª morte por intoxicação por metanol

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O governo do estado de São Paulo confirmou na noite desta quarta-feira (04) que um homem de 26 anos, identificado como Willian de Souza Turvollo, de Mauá (SP), região metropolitana da capital, morreu vítima de intoxicação por metanol. Trata-se da 12ª morte por esta mesma causa no estado.

Segundo o boletim da Secretaria de Saúde, o estado registra casos confirmados de intoxicação por metanol.

Os óbitos no estado estão distribuídos assim:

São Paulo: 4 homens de 26, 45, 48 e 54 anos;

São Bernardo do Campo: 1 mulher de 30 anos e 1 homem de 62 anos;

Osasco: 2 homens de 23 e 25 anos e uma mulher de 27anos;

Jundiaí: 1 homem de 37 anos;

Sorocaba: 1 homem de 26 anos; e

Mauá: 1 homem de 26 anos.

O governo estadual ainda investiga quatro óbitos, sendo 1 em Guariba (vítima de 39 anos), 1 em São José dos Campos (de 31 anos) e dois em Cajamar, de 29 e 38 anos.