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Estado de São Paulo amplia vacinação contra a gripe para toda a população

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 11:10:00 Editado em 01.06.2026, 11:16:45
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A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo amplia, a partir desta segunda-feira, 1, a vacinação contra a gripe nos 645 municípios do Estado paulista para toda a população acima dos 6 meses de idade. A imunização é feita nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Estado de São Paulo. a campanha segue até o fim de junho.

"Além de proteger individualmente, a vacina ajuda a diminuir a transmissão do vírus e a reduzir a pressão sobre os serviços de saúde", afirma a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da SES-SP, Tatiana Lang.

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Conforme a pasta, a campanha de vacinação teve início para os grupos prioritários, que englobavam idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas, que são mais suscetíveis ao desenvolvimento de formas graves da doença.

Neste ano, o Estado de São Paulo já aplicou mais de 5,6 milhões de doses.

Quais as medidas para se prevenir de vírus respiratórios?

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Além de manter a caderneta vacinal em dia, também é fundamental seguir algumas orientações como:

- Higienização frequente das mãos e objetos;

- Manter o ambiente arejado;

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- Beber bastante água e manter-se hidratado;

- Ter uma alimentação saudável e rica em frutas, verduras e legumes;

- Reforçar a imunidade;

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- Manter o ambiente domiciliar limpo e livre de poeiras e mofos;

- Suplementação de vitaminas e minerais, se necessário.

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