Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Estado aponta custos e prazos extras se metrô dos Jardins passar pela Faria Lima

Escrito por Malu Mões (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô SP) afirma que a construção de cinco estações da Linha 20-Rosa na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste da capital, acarretaria custo adicional de R$ 1,2 bilhão ao projeto e atrasaria o cronograma em dois anos.

Com 24 estações, a linha vai ligar o ABC paulista à zona oeste da capital. O ramal é orçado em R$ 24,9 bilhões e previsto para ser entregue até 2033.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O projeto ainda está em desenvolvimento. O Metrô chegou a planejar cinco paradas da linha na Faria Lima, mas descartou três delas e optou por um trajeto pelo miolo do bairro dos Jardins e de Pinheiros.

O Metrô afirma que a opção com cinco estações na Faria Lima custaria R$ 26,1 bilhões, com estimativa de demanda de 1,291 milhão de passageiros por dia útil. Já o trajeto com duas paradas na avenida foi orçado em R$ 24,9 bilhões com previsão de público diário de 1,266 milhão de passageiros.

Dessa forma, a companhia argumenta uma economia de 3%: o gasto por usuário da versão preliminar seria de R$ 20.220, enquanto o preço por viajante do traçado oficial ficou em R$ 19.660.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Baldeação com as linhas 4-Amarela e 22-marrom

"Não podemos esquecer que uma linha está sempre inserida numa rede. Ela não é isolada no mundo", afirma Luiz Antônio Cortez Ferreira, gerente de Planejamento do Metrô, responsável pelo estudo de definição do traçado do ramal.

A 20-Rosa vai ligar Santo André e São Bernardo do Campo, no ABC paulista, à Santa Marina, na zona noroeste da capital. O plano é contratar a obra ainda em 2027, começar a construção em 2028 e terminar até 2033.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Cortez, é necessário calcular qual será o impacto das novas estações no resto do sistema metroferroviário inteiro e analisar se o novo projeto pode sobrecarregar algum outro trecho. Foi justamente isso que a companhia verificou que ocorreria na região da Faria Lima.

Hoje, a Linha 4-Amarela já tem uma estação na avenida, no Largo da Batata. Mas a ideia é que mais dois ramais passem pela via, com baldeações entre si: a futura Linha 20-Rosa e a futura 22-Marrom, que deve conectar Cotia e Osasco à capital, passando pela Rodovia Raposo Tavares e pela USP até a Sumaré, da Linha 2-verde.

O problema? A Linha 4-Amarela, conforme o Metrô, já está no limite, com alta lotação de passageiros em horário de pico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O trecho mais carregado da linha 4 é exatamente em Butantã e Pinheiros. A linha sai da Vila Sônia, enche até o Butantã e só começa a esvaziar em Pinheiros, por causa da baldeação com a (Linha de trem) 9-Esmeralda", diz Cortez. Esse cenário fez o Metrô conectar a 4 e a 22 só depois de Pinheiros. Inicialmente, a ideia era que a integração fosse no Butantã.

"A 4 já está sendo estendida até Taboão da Serra, o que vai adicionar ainda mais passageiros. Se acrescentássemos a 22 antes de Pinheiros, iríamos exigir ampliação da frota de trens para reduzir o intervalo entre viagens e caber mais passageiros por hora." Mas, continua ele, além do gasto extra, não há espaço no atual pátio de estacionamento para ampliar a frota.

O Metrô, então, decidiu deixar apenas a baldeação entre a futura Linha 22 e a 4-Amarela na Estação Faria Lima. "Mas a unidade não aguenta três linhas. No máximo, só mais uma. Ela não é tão grande, não foi projetada para isso. Já vamos ter de fazer adequações nela para acomodar a 22", aponta Cortez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A escolha pela Linha 22, em detrimento da 20, foi tomada com base na demanda e destino dos passageiros. "Todo o eixo da Raposo Tavares está muito conectado ao Largo da Batata, aliás, chama-se assim porque ficava ali a Cooperativa Agrícola de Cotia. As linhas de ônibus vindas da rodovia passam por lá até hoje. Metade dos passageiros desses ônibus desce no Largo (da Batata)."

Além disso, o Metrô projeta que menos passageiros farão baldeação da 22 para a 4 do que da 20 para a 4. A decisão foi, portanto, de conectar a 20-Rosa com a 4-Amarela na Estação Fradique Coutinho, levantando protestos das associações de bairro de Pinheiros e dos Jardins.

O levantamento da AME afirma que a atual estação Fradique Coutinho "não possui as condições mínimas" para baldeação entre a 4-Amarela e a 20-Rosa. A justificativa desse argumento seria pela unidade "não possuir mezanino, áreas de distribuição interna e plataformas adequadas para receber o movimento da Linha 20".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Serão necessárias grandes obras de adaptação da estação, com custos altos e prejuízos aos usuários atuais durante e após a execução dos serviços", argumenta.

O projeto do Metrô, porém, é construir novas estruturas, incluindo um novo acesso, e os gastos com isso já estão nos cálculos do orçamento - que aponta custo de R$ 1,2 bilhão a menos no traçado atual.

A escolha pela Fradique Coutinho e Cardeal Arcoverde

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Metrô argumenta que o trecho da Faria Lima entre a Avenida Rebouças e a Rua Tucumã, que engloba o Shopping Iguatemi e o Esporte Clube Pinheiros, tem perfil residencial. Cortez explica que as leis municipais nesta área permitem prédios apenas com fachada voltada para a Faria Lima. "Só é verticalizado na frente da Faria Lima. O resto é exclusivamente residencial de altíssimo padrão."

"Tem uma demanda muito mais baixa do que a região da Fradique Cotinho, que tem muito mais gente morando e circulando interessada em transporte coletivo", diz o gerente.

Segundo o estudo da companhia, o trecho do Shopping Iguatemi concentra apenas 135 empregos por hectare. Já no intervalo entre as avenidas Cidade Jardim e Hélio Pellegrino há 365 empregos por hectare. "O núcleo dos empregos está na região do Itaim Bibi e o traçado escolhido atende melhor ele."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cortez ainda aponta que o primeiro trecho, que engloba a área mais residencial, já é atendido pela Estação Faria Lima da Amarela e pelo corredor de ônibus da Rebouças. "O passageiro da 20 que for para lá é atendido pela rede metroferroviária, através de apenas uma baldeação."

Estudos da companhia ainda calculam que a área da Faria Lima próxima ao Largo da Batata está a 10 minutos de caminhada até a Cardeal ou a Fradique.

A justificativa para escolha da estação Cardeal Arcoverde (anteriormente chamada de Teodoro Sampaio) em detrimento à Pedroso de Morais é similar. "É um eixo importante de transporte coletivo. Está no coração de Pinheiros e atende tanto o lado da Vila Madalena perto do Cemitério São Paulo, quanto o lado de Pinheiros."

Outro ponto defendido por Cortez é que o traçado escolhido apresenta menos dificuldades para construção. "O trecho de Pinheiros não passa por baixo de meio de quadra. Segue o eixo das ruas. É um risco construtivo muitíssimo menor."

A única área onde a tuneladora passará pelo meio das quadras será no Jardins. "Mas é um trecho não verticalizado. É uma diferença muito grande passar embaixo de um prédio a 40 m de profundidade e passar embaixo de um sobrado."

Protesto de moradores

Associações dos bairros afetados pelo trajeto atual, lideradas pela AME Jardins, têm protestado contra a alteração. A entidade chegou a contratar o ex-presidente do Metrô Sergio Avelleda para realizar um estudo sobre o trajeto.

"Alterar esse traçado é como fazer um metrô para atender à Avenida Paulista, mas instalar as estações na Alameda Franca", afirma o presidente da AME Jardins, Frederico Marques Affonso Ferreira.

A associação também acionou o Ministério Público de São Paulo questionando a linha. Os promotores pediram esclarecimentos ao Metrô, mas não há inquérito aberto para apurar o caso.

"Os estudos técnicos utilizados na tomada de decisão foram disponibilizados em diversos meios, inclusive mediante consulta presencial e posterior fornecimento de cópias para garantir transparência em todas as etapas do processo", diz a estatal, em nota.

"Foram considerados aspectos como demanda de passageiros, integração com a rede, viabilidade construtiva, riscos geológicos e de engenharia, impactos urbanos e ambientais, operação do sistema, desapropriações e custos de implantação e operação", acrescenta o Metrô SP.

A AME afirma que a linha afeta o perímetro tombado dos Jardins. A área tombada continuará com restrições a prédios, de modo que não passará por verticalização - diferentemente do que ocorre em Pinheiros.

"Eles afirmam que fere o tombamento do Jardins. Mas temos todas as autorizações do Conpresp, Condephaat e Iphan", rebate Cortez.

A licença ambiental prévia do projeto foi emitida em setembro de 2024, com manifestações favoráveis da Prefeitura e dos órgãos municipal, estadual e federal de Preservação do Patrimônio.

Caso a companhia recue para o traçado preliminar, o Metrô afirma que seria necessário refazer todo o estudo ambiental, realizar novamente audiências públicas e obter outra vez as autorizações para o projeto. "E, imagina, se você muda o traçado para um, você tem que mudar para todos, porque o novo desapropriado também não iria se conformar", diz Cortez. "Não tem como fazer uma rede de metrô sem passar por baixo de Higienópolis, dos Jardins. É impossível."

O presidente da AME afirma que a associação defende mais estações de metrô na região. "Queremos o metrô na área porque é uma alternativa mais sustentável, contribui para retirar carros das vias e atende quem precisa do transporte público."

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
custos Faria Lima Jardins metrô obras traçado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV