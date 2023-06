Estação Paulista do Metrô ganha novo acesso pela rua bela Cintra

O Metrô de São Paulo inaugurou ontem, 7, uma nova entrada para Estação Paulista, da Linha 4-Amarela. O novo acesso, na Rua Bela Cintra, foi construído depois da desapropriação de uma parte de um prédio na rua, onde foi construída uma passagem de 50 metros de comprimento.

Segundo uma pesquisa feita pela ViaQuatro, que administra a Linha 4-amarela, das pessoas que utilizam a saída Consolação, cerca de 70% têm como destino a Bela Cintra ou localidades próximas e com essa nova alternativa para acesso a estação, o fluxo de passageiros deve ser melhorado e facilitado para a região.

A Estação Paulista recebe, em média, 105 mil passageiros por dia útil, conforme dados deste ano disponibilizados pela concessionária, sendo a terceira mais movimentada de todo o trajeto.

Além dessa nova alternativa de acesso, o governo de SP anunciou que vai trabalhar em uma nova ligação entre a Linha 4-Amarela e a Linha 2 -Verde. Um novo túnel será construído para ligar as estações Paulista e Consolação, com o aumento da capacidade da circulação de pessoas que usam essa integração entre linhas.

De acordo com o projeto do governo, o investimento será de R$ 61 milhões, terá capacidade para receber 18 mil passageiros por hora e vai ser administrada pela ViaQuatro depois de completa. Os trabalhos atuais são para a obtenção de licenças e preparação do canteiro de obras, que ficará na Avenida Paulista, entre as ruas da Consolação e Bela Cintra.