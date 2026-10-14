Estação Liberdade do Metrô fica alagada após chuva intensa em SP

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A estação Japão-Liberdade, da Linha-1 do Metrô, ficou alagada nesta quarta-feira, 14, após as fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo. Passageiros registraram o momento em que a água começa a invadir a estação pelas escadas que levam até as catracas.

Procurado pelo Estadão, o Metrô não se posicionou até a publicação desta reportagem.

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Em razão da forte chuva, a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos na tarde desta quarta-feira.

A forte chuva provocou transtornos em várias partes da cidade. O túnel do Vale do Anhangabaú, no centro, por exemplo, ficou inundado, com vários carros submersos.

Transtornos causados pela chuva em São Paulo

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O Corpo de Bombeiros registrou, entre as 15h e as 17h03, sete chamados para quedas de árvores, dois para desabamentos e 14 para enchentes na capital paulista e na região metropolitana.

A chuva também provocou transtornos para quem circulava pela cidade. Priscila Santos, de 28 anos, nutricionista, contou que o alagamento na região da Avenida Paulista atrasou seu trajeto de volta para casa, no Butantã. Ao tentar chegar ao ponto de ônibus, ela conta que ficou com os sapatos encharcados.

"Quando fui passar na Rua Doutor Rafael de Barros, estava toda alagada. Várias pessoas estavam dentro do banco Itaú que tem ali perto, esperando amenizar", relatou.

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Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos nesta tarde.

A entrada da brisa marítima, combinada com o calor, estimulou a formação de áreas de instabilidade, que provocaram as pancadas de chuva nesta tarde, de acordo com o CGE.

A Defesa Civil de SP também emitiu alerta severo sobre raios e ventos para a tarde desta quarta.

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O CGE faz recomendações para a população:

Evitar transitar em ruas alagadas;

Em caso de inundações, não se aventurar a enfrentar correntezas;

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Ficar em lugar seguro e, se precisar, pedir ajuda;

Manter-se longe da rede elétrica e não parar debaixo de árvores;

Abrigar-se em casas e prédios;

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Planejar suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas.