Estação Espacial poderá ser vista de Curitiba e Cascavel

A Estação Espacial Internacional – da sigla em inglês International Space Station – poderá ser vista a olho nu quando passar pelo céu de Curitiba e Cascavel, no oeste do Paraná, em horários específicos, até 18 de abril.

De acordo com a Nasa, a agência espacial americana, o satélite ficou visível sexta-feira (15) por quatro minutos, a partir das 19h22, na capital. Já na região oeste do estado, em Cascavel, a estação foi vista também às 19h22 desta sexta, com duração de quatro minutos.

A chamada ISS é uma espécie de laboratório para pesquisas espaciais. De acordo com a agência, a estação parece um avião em movimento rápido e muito mais alto.

Em Curitiba o satélite poderá ser visto neste sábado (16) às 18h33, por sete minutos, no domingo (17) às 19h23, por quatro minutos e na segunda-feira (18), às 18h34, por seis minutos.

Em Cascavel, Sábado (16): às 19h21, por cinco minutos, no domingo (17), às 20h11, por dois minutos e segunda-feira (18), às 19h22, por cinco minutos.

A estação orbita ao redor da Terra a 27 mil km/h e tem 108 metros de largura, 73 metros de comprimento e 20 metros de altura. Quando passa pelo céu de uma cidade, ela pode ser vista como um ponto luminoso se movendo.