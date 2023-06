Esporte? Campeonato Mundial de Sexo será realizado na Europa

Siga o TNOnline no Google News

Para você, sexo é esporte? A Suécia considera a prática sexual como um esporte, tanto que realiza nesta quinta-feira (08) o primeiro Campeonato Mundial de Sexo. Sediado na cidade de Gotemburgo, o evento esportivo vai reunir 20 representantes de diversos países europeus.

Com uma duração de seis semanas, todos os participantes serão avaliados por jurados em 16 quesitos, que incluem sexo oral, penetração, resistência, massagem corporal, preliminares e exploração de zonas eróticas.

O Campeonato Mundial de Sexo contará com provas de duração entre 45 minutos e 1 hora. As notas dadas pelos jurados podem variar de 5 a 10 pontos, e os candidatos também irão ganhar votos da população. Durante a disputa, os competidores podem conquistar pontos extras se demonstrarem conhecimentos teóricos do Kamasutra.

Dragan Bratych, presidente da Federação Sueca do Sexo, concedeu uma entrevista ao jornal espanhol El Mundo e defendeu que "alcançar os resultados desejados no sexo requer treinamento" e, dessa forma, "as pessoas também começam a competir neste aspecto".

Nesta primeira edição, os países que vão competir no Campeonato de Sexo são: Finlândia, Itália, Portugal, França, Grécia, Ucrânia, Grã-Bretanha, Rússia, Croácia, Romênia e Espanha.

Com informações O Tempo.

