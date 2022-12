Espinafre contaminado causa alucinações em mais de 200 pessoas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O número de pessoas que relataram alucinações e outros sintomas passa de 200

Um lote de espinafre contaminado provocou um alerta de saúde na Austrália depois que as autoridades recolheram o produto da Riviera Farms vendido na Costco. As informações são do G1.

continua após publicidade .

O número de pessoas que relataram alucinações e outros sintomas passa de 200, sendo que por volta de 60 casos precisaram de atendimento médico, segundo levantamento do canal de notícias local 6 News divulgado nesta segunda-feira (18).

O serviço de saúde da Austrália divulgou a lista de sintomas relacionados ao consumo do espinafre contaminado:

continua após publicidade .

delírio ou confusão

alucinações

pupilas dilatadas

batimentos cardíacos acelerados

rosto corado

visão turva

boca e pele secas

febre

Uma das vítimas da contaminação, Sajju Dangol, disse que todos os membros de sua família se sentiram mal depois de comer o espinafre. Todos eles tinham visão turva, dor de cabeça e alucinações.

"A consistência, a aparência, a sensação, tudo era normal, nada diferente, nada fora do comum", disse Dangol de sua casa enquanto jogava fora o pacote contaminado.

A porta-voz Susan Pearce, da regional sanitária de New South Wales, uma das regiões mais afetadas, disse na sexta-feira (16) que os pacotes do espinafre com data de validade de 16 de dezembro tinham um contaminante acidental.

continua após publicidade .

Pearce disse que o produto causou "sintomas bastante graves" em várias crianças, mas a equipe do departamento de emergência de saúde da região conseguiu rastrear os casos até o espinafre contaminado e rapidamente emitir um alerta para o público.

A empresa responsável, Riviera Farms, disse que entrou em contato com os supermercados e está pedindo que o produto seja retirado das prateleiras. Ela também declarou que amostras do espinafre foram enviadas para um laboratório para análise.

"Aconselhamos nossos clientes a devolver o espinafre potencialmente contaminado que estiver em suas prateleiras e pedimos que aconselhem seus consumidores a fazerem o mesmo", disse a empresa em nota.

Siga o TNOnline no Google News