Esperança: Mais um bebê nasce com anticorpos contra Covid

Mais uma criança com anticorpos contra a Covid-19 nasceu no Acre, na cidade de Cruzeiro do Sul. A mãe de Antonella Ramirez Jucá, de 27 dias, acredita ter passado os anticorpos para a filha após contrair a doença em fevereiro. Ela ainda não foi vacinada.

— Minha esposa teve uma gripe em fevereiro, mas na época os exames não deram positivo. No entanto, depois que a neném nasceu ela fez mais alguns exames que indicaram que ela tinha desenvolvido os anticorpos contra a doença. Dias depois, decidimos fazer na nossa filha e, para a nossa surpresa e dos médicos, deu que a Antonella também tinha os anticorpos — disse o militar Maicon Jucá, pai da criança e casado com a mãe, Joyce Ramirez em entrevista para o site Extra

Maicon celebrou a notícia compartilhando uma reportagem sobre Enrico, recém-nascido de Tubarão (SC), de 40 dias, que seria primeira criança a nascer com anticorpos no país, após sua mãe ter se vacinado durante a gestação. Ele escreveu: "Minha filha nasceu também com anticorpos então ela é a segunda no Brasil!"

— É uma esperança para todas as gestantes que podem vir a se infectar — comenta Maicon Jucá.

Existem muitas dúvidas ainda quanto ao efeito da Covid-19 em gestantes e seus efeitos nas crianças. A duração dos anticorpos nos filhos, por exemplo, ainda é desconhecida e não se sabe quanto tempo a proteção pode durar.