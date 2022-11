Especialistas explicam os procedimentos estéticos dos famosos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

É provável que você já tenha ouvido falar em procedimentos como rinoplastia, lipo HD e harmonização facial. Talvez, até, já tenha pensado em fazer um desses tratamentos, cada vez mais procurados por quem quer melhorar o visual e a autoestima. Boa parte da fama desses procedimentos, no entanto, surgiu por causa dos famosos que escolheram esses métodos para manter a aparência impecável. Neste artigo, conversamos com especialistas para entender melhor cinco tratamentos estéticos que são adorados pelas celebridades e também por pessoas comuns. Confira.

continua após publicidade .





Transplante Capilar

O transplante capilar é um dos métodos mais eficientes para tratar a calvície, já que proporciona resultados definitivos e muito naturais. Famosos como Wesley Safadão, Lucas Lucco e Malvino Salvador estão entre os que escolheram o procedimento para driblar a queda de cabelo. O cirurgião capilar Dr. Victor Romero explica que o transplante consiste na redistribuição de pelos do couro cabeludo da própria pessoa: na cirurgia, o cabelo e transferido de uma área esteticamente menos importante, como parte de trás da cabeça, para áreas mais visíveis e que estão calvas, como a região frontal do couro cabeludo. Podem ser transferidos até pelos de outras áreas do corpo como barba e tórax, quando há essa necessidade.

continua após publicidade .

Dr. Victor conta que, atualmente, a técnica mais usada é a FUE (folicular unit extraction). Nela, um enxerto minúsculo é removido com uma broca muito pequena, que não deixa cicatriz, para depois ser reimplantado no local desejado. "Com as técnicas atuais e modernas, o cabelo fica muito natural, sendo impossível perceber que foi um caso de transplante capilar", observa o médico.

Para realização do transplante de cabelo, não há necessidade de internação hospitalar. O procedimento costuma ser feito com anestesia local associada a leve sedação, para que o paciente durma e não sinta dor durante o processo. O pós-operatório também costuma ser praticamente indolor e durar de sete a 14 dias. A principal orientação para as primeiras semanas de pós-operatório é não encostar na área onde os fios foram implantados, pois qualquer atrito pode arrancá-los. Ao longo dos meses seguintes, o fio transplantado vai consolidando seu crescimento e passa a se comportar como qualquer outro fio de cabelo.

O cirurgião Victor Romero pontua, ainda, que o médico deve fazer também um bom plano de tratamento não cirúrgico de longo prazo, para evitar a evolução da calvície e garantir um resultado duradouro. "O transplante capilar é uma arte e deve ser considerado uma arma terapêutica imprescindível contra a calvície, mas não a única. É extremamente importante a análise do paciente como um todo, para realizar um planejamento adequado e individual", afirma.

continua após publicidade .





Harmonização Facial

“Harmonização facial” é um termo usado para descrever um conjunto de procedimentos que realça a beleza do paciente melhorando as proporções faciais e amenizando os sinais do envelhecimento. A dermatologista Gabriela Bernhard explica que os principais métodos usados atualmente na harmonização são o preenchimento com ácido hialurônico; a aplicação de bioestimuladores de colágeno e remodeladores de colágeno; e a colocação de fios de sustentação e bioestimulação. Além disso, são empregadas tecnologias como ultrassom microfocado, que estimula a produção de colágeno, ajuda na sustentação do rosto e também pode ser usado para queimar gordurinhas. O laser é outro aliado muito importante, já que pode tratar a qualidade de pele e melhorar o resultado dos demais procedimentos.

Drª Gabriela destaca que o objetivo dos procedimentos é justamente harmonizar mantendo a individualidade de cada rosto e ressaltando a beleza natural, sem transformar radicalmente a aparência. De acordo com ela, o ideal é associar diferentes tratamentos para, assim, não precisar exagerar em nenhum deles, proporcionando resultados mais duradouros e satisfatórios. Dessa forma, é possível evitar o temido aspecto de rosto “inflado”, que costuma ocorrer quando a harmonização é feita inadequadamente, com excesso de ácido hialurônico.

continua após publicidade .

Os procedimentos usados na harmonização facial não costumam exigir um grande tempo de recuperação. Ultrassom microfocado, preenchimento com ácido hialurônico e laser em intensidade baixa, por exemplo, praticamente não afetam as demais atividades do paciente. Já o uso de plasma fracionado, laser em alta intensidade e fios de sustentação exige um período de recuperação de cerca de uma semana. No caso do plasma, a pele pode ficar com “casquinhas” ao longo dos primeiros dias. Já os fios de sustentação não impedem a pessoa de trabalhar nos primeiros dias após o procedimento, mas exigem cuidados como evitar exercícios intensos e dormir de barriga para cima. Drª Gabriela lembra que, nos demais casos, os tratamentos também podem deixar pequenos hematomas, mas que são facilmente disfarçados com maquiagem.

Os resultados da harmonização podem durar entre 6 meses a dois anos, dependendo dos produtos e técnicas utilizadas. “Não necessariamente a pessoa precisa fazer todos os procedimentos todo ano”, afirma Drª. Gabriela Bernhard. “O ideal é nunca deixar acabar o efeito de tudo para fazer de novo. Se a pessoa faz uma manutenção semestral ou anual, sempre parte de um patamar acima”, destaca a médica.

continua após publicidade .





Rinoplastia

Rinoplastia é a cirurgia que serve para mudar a forma do nariz. Pode ter fins somente estéticos (melhorar a aparência do nariz) ou então estéticos e funcionais (melhorar a aparência e a respiração nasal). Inúmeras celebridades, como Anitta, Ludmilla e Claudia Raia, por exemplo, estão entre os que passaram pelo procedimento.

O otorrinolaringologista Dr. Matheus Rios explica que o motivo para operar pode ser simplesmente não gostar da aparência do nariz, seja por considerá-lo muito grande, largo, com a ponta caída, com a ponta globosa ou gordinha, entre outros. Essa insatisfação com o aspecto do nariz pode ocorrer devido a uma característica própria do paciente, por causa de algum acidente ou infecção que piorou a forma do nariz, por defeitos congênitos como fissura labial que foram corrigidos na infância ou por efeito do envelhecimento, que acaba mudando a forma do nariz.

continua após publicidade .

Dr. Matheus detalha que a cirurgia normalmente é feita sob anestesia geral e em ambiente hospitalar, o que garante muita segurança e tranquilidade ao procedimento. A rinoplastia também não requer internação ou pernoite no hospital, sendo a recuperação praticamente indolor. Atualmente, com as novas tecnologias, também é mínima a formação de inchaço e roxos na face.

A recuperação costuma demandar alguns cuidados específicos, mas que não causam grandes transtornos, sendo necessários 7 a 10 dias de repouso. Dependendo da atividade do paciente, é possível um retorno antecipado ao trabalho, se for necessário e se este não demandar esforço físico. Já o resultado final da cirurgia costuma aparecer entre 6 meses a 1 ano após o procedimento.

continua após publicidade .

Lipoaspiração (Lipo HD)

Lipoaspiração é uma técnica para tratamento de gordura localizada e para melhora do contorno corporal. Ela consiste na retirada mecânica de gordura localizada de áreas específicas. Essa gordura pode ser enxertada em outras áreas, para fazer uma transferência de volume e assim melhorar o contorno. O cirurgião plástico Rafael de Fina explica que é possível, por exemplo, retirar gordura de regiões como flancos e abdômen para colocar em regiões como glúteos, mamas e coxas. “Hoje em dia, temos evoluído muito na questão de resultado, principalmente com a lipo HD e com a lipo LED, que ajudam a trazer o contornos mais naturais e uma definição muscular maior”, diz o médico

A cirurgia deve ser feita apenas em pacientes que estão em um peso adequado, não sendo indicada para pessoas que estão muito acima do peso. O procedimento, atualmente, também pode ser auxiliado por diversas novas tecnologias. Dr. Rafael conta que ela pode ser ajudada por pressão, com um dispositivo que vibra a cânula, por exemplo. Também podem ser usados laser e ultrassom para facilitar a quebra de gordura. Além disso, outras tecnologias bastante interessantes são o jato de plasma e a radiofrequência de alta intensidade, que ajudam bastante também na retração de pele.

O protocolo para recuperação depois da lipoaspiração também vem evoluindo muito. “Hoje em dia, trabalho com uma técnica que permite o retorno ao trabalho em dois ou três dias”, conta Rafael de Fina. De acordo com ele, o mais difícil no pós-operatório é o uso da cinta. O indicado é ficar com o acessório o tempo todo por um mês, além de fazer duas sessões de drenagem por semana. Também é recomendado evitar o sol por três meses. Os resultados demoram um pouco para aparecer, já que a área operada fica um pouco inchada após a cirurgia.

Estética Íntima Feminina

Existem diversos tratamentos para melhorar a estética da região da vulva e eles são cada vez mais buscados por famosas como Gretchen, por exemplo. De acordo com a ginecologista Marina Magalhães, os procedimentos são indicados sempre que há desconforto da paciente com um prejuízo estético ou funcional, que também gera prejuízo de autoestima e atrapalha a vida sexual.

Os tratamentos incluem cirurgias estéticas como redução dos pequenos lábios e a correção de cicatrizes pós-parto. Também é possível fazer peelings ou aplicação de lasers clareadores, para mudar a cor daquela região que, por algum fator, foi escurecendo ao longo da vida. Outra alternativa é o preenchimento dos grandes lábios, principalmente em mulheres mais velhas. “Há uma perda dessa desse preenchimento de gordura na região dos grandes lábios; podemos preencher para fazer com que isso melhore”, explica a médica. “Também podemos usar bioestimuladores e laser para isso”, completa.

Drª. Marina também destaca que os lasers hoje conseguem tratar a atrofia genital, a secura vaginal do pós-menopausa e a flacidez. É esse conjunto de tratamentos que ficou conhecido como “rejuvenescimento íntimo”, apesar de este não ser o nome mais adequado. “Gretchen, por exemplo, fez uma combinação de todas essas terapias com laser, radiofrequência, bioestimulador e preenchedor para conseguir o resultado que ela gostaria”, afirma.

A recuperação após os procedimentos estéticos na região íntima também é rápida. Peeling, preenchimento e laser costumam exigir de 24 a 48 horas até a recuperação total. Em cirurgias em que há corte, é necessário mais tempo sem atividade física e sem relação sexual para cicatrização completa da região. “Os resultados são muito bons e as pacientes apresentam bastante satisfação, melhorando a vida sexual”, afirma Drª. Marina Magalhães.

Siga o TNOnline no Google News