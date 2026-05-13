TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Especialistas afirmam que é necessário desenvolver programa de educação digital em todo o País

Escrito por Paula Ferreira (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 21:30:00 Editado em 13.05.2026, 21:37:39
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ampliar a inclusão digital no Brasil é uma questão urgente para o mercado. A análise de especialistas no tema é de que é preciso uma política pública em nível nacional para letrar digitalmente a população e oferecer novas oportunidades de trabalho.

"A gente tem de ter o poder público como o grande (vetor de um) programa de educação digital", afirma Carmela Borst, CEO da SoulCode Academy, que trabalha com a formação de pessoas em vulnerabilidade digital e no letramento em IA. A SoulCode Academy é uma empresa brasileira com foco na qualificação de pessoas "não óbvias". Ou seja, pessoas negras, que vivem em favelas, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência, entre outras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Mulher negra e mãe, Patricia Toledo Alves se formou em Engenharia de Dados e rompeu o padrão visto entre os profissionais da área. Ela participou da mesa Inclusão Digital e Produtiva: Quem Participa Constrói a Economia Digital, no São Paulo Innovation Week, nesta quarta-feira, 13.

Patricia fala sobre a importância de ampliar o acesso à formação para tecnologia e o letramento digital: "Se você começa a olhar sempre para uma mesma caixa e achar que as soluções virão sempre dessa mesma caixa, com essas pessoas padrões, então as soluções diferentes que a gente precisa, nunca virão".

Carmela Borst explica que é fundamental para o mercado ampliar a participação de pessoas que correspondam ao perfil da maioria dos brasileiros. Segundo ela, os governos precisam se mobilizar para garantir esse aprendizado. "Se a maioria não tem competência digital, a gente tem um problema", afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para Fábio Henrique Alves da Silva, CEO e fundador da Rede Muda Mundo, exemplos potentes, como o de Patricia, têm o poder de mobilizar e escalar soluções: "Se a gente tiver a capacidade de colaborar, o governo vai ter de sentar na mesa, a política pública vai ser empurrada goela abaixo".

A organização criada por Silva é um centro de inovação social que atua na mobilização de pessoas e articula diferentes parceiros e conecta voluntários com causas sociais. Um dos trabalhos de destaque da Rede foi diante das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024. Na ocasião, a plataforma foi indicada pelo próprio governo estadual para organizar a ajuda disponível.

A partir de sua experiência, ele explica que as iniciativas ganham escala quando há exemplos emblemáticos e inspiradores, como Patricia. Ele defende ainda que o setor privado, o setor público e o terceiro setor trabalhem em colaboração no tema. "A religião nos separa, o lado político nos separa, a regionalidade nos separa. A gente tem que parar de olhar para as diferenças e nos unir", argumenta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao longo da palestra, a jornalista e mediadora Heloisa Gomyde trouxe dados alarmantes. Apenas 3% da população brasileira têm habilidades digitais consideradas "avançadas". O Brasil está atrás não só no contexto global, mas também no aspecto regional, considerando a América Latina e o Caribe. "A gente está na lanterna."

Vulneráveis digitais

Ao mesmo tempo, 86% dos empregadores apontam a Inteligência Artificial como a principal tendência do mercado de trabalho. "O vulnerável digital está em nossas casas. Se vc esticar o braço, vai encontrá-lo. Essa pessoa não recebeu letramento para fazer uma jornada digital", explica Carmela Borst. "A maioria das pessoas com mais de 60 anos tem uma profissão, mas se não aprender a usar a tecnologia está fora do mercado."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Patricia Alves voltou ao mercado de trabalho após obter a formação de engenheira de dados. Mãe de três filhos e com 43 anos, ela conta que durante sua trajetória acadêmica não tinha nem sequer um computador que suportasse a carga de dados explorada no curso. "Eu tinha um celular, um caderno, um lápis e um sonho", relata. "Na décima semana de curso eu estava contratada. Não foi uma jornada fácil, mas se eu estivesse esperando, eu não teria chegado até hoje."

O São Paulo Innovation Week, maior festival global de tecnologia e inovação, é realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos, no Pacaembu e na Faap, entre esta quarta-feira, 13, e sexta,15. Entre os mais de 2 mil palestrantes convidados para os três dias do evento, estão especialistas brasileiros e estrangeiros em áreas como ciência, saúde, educação, agronegócio, finanças, mobilidade, geopolítica, esportes, sustentabilidade, arte, música e filosofia, entre muitas outras.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EDUCAÇÃO inclusão digital PAINEL SPIW
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV