Especial Copa da Loteca vai sortear R$ 10 milhões em prêmios; saiba como jogar

A Caixa Loterias já está vendendo a Copa da Loteca, novo concurso especial que terá quatro edições durante a fase de grupos da Copa do Mundo. As premiações somam cerca de R$ 10 milhões. Os concursos acontecem nos dias 17, 22, 25 e 29 de junho. As apostas podem ser feitas de 30 de maio a 25 de junho.

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O prêmio principal não acumula. A modalidade é voltada para quem aposta nos resultados das partidas de futebol.



Como funciona

O apostador deve prever o resultado de 14 partidas. Para cada jogo, há três opções. É possível selecionar duas (duplo) ou três (triplo) alternativas para o mesmo jogo, o que aumenta as chances de acerto e também o valor da aposta.

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Os times que integram os jogos da Loteca já vêm listados no bilhete de aposta (volante) e no comprovante impresso.



A aposta mínima é de R$ 4,00 e dá direito a um duplo. Quanto mais duplos e triplos forem marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances de ganhar.

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Jogo responsável

A Caixa Loterias reforça seu compromisso com o jogo responsável. Para mais informações e orientações, acesse: www.jogoresponsavel.com.br.