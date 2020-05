Espanhóis saem para se exercitar após 49 dias de bloqueio

Corredores e ciclistas de toda a Espanha saíram de suas casas no início deste sábado, 2, com adultos autorizados a se exercitar pela primeira vez em sete semanas, quando o governo começou a diminuir as restrições por conta do novo coronavírus.

A Espanha registrou neste sábado 276 novas mortes por covid-19, com isso, o número de óbitos subiu para 25.100 nas últimas 24 horas, segundo informações do Ministério da Saúde do país. Embora tenha aumentado a quantidade total, são cinco mortes a menos do número apresentado no boletim anterior.

Com 1.366 novos casos nas últimas 24 horas, subiu para 216.582 o número de infectados na Espanha. O registro é maior que o divulgado no último boletim com 1.175 novos infectados.

Além disso, mais 2.570 pessoas estão curadas, o que eleva o total para 117.248.

Depois de 49 dias de bloqueio, corredores e ciclistas se aglomeravam perto da praia, enquanto surfistas e praticantes de paddle surfavam nas ondas em Barcelona. Muitos não usam máscaras.

Mar Visser, 45 anos, que perdeu o emprego como organizadora de eventos, estava correndo ao longo do caminho em Castelldefels, uma cidade perto de Barcelona.

"Eu anseio por isso. É melhor do que correr em minha casa ou fazer ioga ou Pilates por dentro", disse ela.

Em Madri, ciclistas e skatistas percorriam as amplas avenidas da cidade, escondendo-se sob fita policial montada para impedir que as pessoas se reunissem em áreas comuns.

Atingida por um dos piores surtos de covid-19 do mundo, a Espanha impôs um bloqueio rigoroso em março, confinando a maioria da população em suas casas em todas as viagens, exceto as essenciais.

As atividades esportivas e recreativas foram proibidas quando as autoridades se esforçaram para impedir a propagação da doença e aliviar o fardo do sistema de saúde atingido.

Charlotte Fraser-Prynne, 41 anos, consultora de assuntos do governo britânico, foi uma das primeiras a saborear a nova liberdade de se exercitar - para uma corrida às 6 da manhã, perto do Parque Retiro da cidade.

Enquanto o parque permaneceu fechado, centenas de pessoas estavam correndo na calçada ao redor dele.

"Estou ansiosa por isso há semanas. Estava brincando com meus amigos que seria a primeira a sair em Madri. Estou muito feliz por sair depois de seis semanas de vídeos de ioga", disse ela.

Com a queda da taxa de infecção e a recuperação dos hospitais, o governo mudou seu foco para reabrir o país e revitalizar a economia.

No fim de semana passado, crianças menores de 14 anos foram autorizadas a sair por uma hora por dia de atividade supervisionada.

Na terça-feira, o primeiro-ministro Pedro Sanchez anunciou um plano em quatro fases para retornar o país ao que ele denominou "a nova normalidade" até o final de junho.

Para evitar a superlotação à medida que as pessoas saem, o governo implementou um sistema de turnos, alocando diferentes horários para diferentes faixas etárias.

Empresas que operam com hora marcada, como cabeleireiros, poderão abrir a partir de segunda-feira, 4. Bares e restaurantes permanecerão fechados por pelo menos mais uma semana.

O bloqueio atingiu a economia e o governo espera uma retração do produto interno bruto (PIB) de 9,2% em 2020.

Mais de um milhão de pessoas estão com o novo coronavírus na Europa. No total, no mundo são mais de 3,3 milhões de casos confirmados e mais de 233 mil mortes. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)