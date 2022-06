Espanha registra onda de calor 'excepcionalmente alta'

Da Redação

Cidades da Espanha registram temperaturas elevadas por conta de uma estabilidade generalizada

A Espanha registrou temperaturas intensas no última final de semana. De acordo com a AEMET, que é a agência nacional de meteorologia do país, no vale do rio Guadalquivir, em Sevilha, e na cidade vizinha de Córdoba, os termômetros ultrapassaram a casa dos 40ºC.

continua após publicidade .

"Estamos enfrentando temperaturas excepcionalmente altas para junho”, disse Rubén del Campo, porta-voz da Aemet.



Ainda conforme a agência, as temperaturas elevadas acontecem por conta de uma estabilidade generalizada, que vem acompanhada de massa de ar muito quente proveniente da África.

continua após publicidade .

No domingo (12), Andújar atingiu a marca de 43ºC. Já Córdoba e Carmona, cidades que ficam no Sul do país, obtiveram 42ºC.

Ainda de acordo com a AEMT, a onda de calor durará até a próxima quinta-feira (15).