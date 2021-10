Espada que pode ter mais de 900 anos é encontrada em Israel

Da Redação

fonte: Autoridade de Antiguidades de Israel via AP

Um objeto inusitado foi encontrado por um homem durante um mergulho no Mar Mediterrâneo, em Israel. O sujeito encontrou uma espada que, possivelmente, tem mais de 900 anos e pertenceu a época das Cruzadas.

De acordo com as informações das Autoridades de Antiguidades de Israel, o mergulhador encontrou a espada no último sábado (16). Além dela, outros artefatos foram localizados, como âncoras e cerâmicas.

A espada estava incrustada por organismos marinhos. O sujeito pegou a arma de combate e a entregou ao governo. Ela será limpa e restaurada por especialistas e, após, ficará exposta.

Ainda conforme as autoridades, a espada pertenceu a um cruzado que navegou para a Terra Santa há quase um milênio.

As cruzadas foram grandes expedições militares organizadas por potências cristãs da época com o objetivo de reconquistar territórios no Oriente Médio.