Esfera misteriosa é encontrada em praia de Hamamatsu; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma esfera com cerca de 1,5 metro foi encontrada na manhã desta terça-feira (21), na praia de Enshuhama, Nishi-ku Tsuboi-cho, cidade de Hamamatsu (Shizuoka), no Japão. A mulher que localizou o objeto disse aos policiais que havia um grande objeto redondo na areia e a equipe foi até o local.

continua após publicidade .

Conforme a polícia de Hamamatsu, e com o Portal MIE, o objeto intrigante é uma esfera com cerca de 1,5 metro de diâmetro, e provavelmente seja de material que contém ferro por estar enferrujado. Além disso, há um buraco, como se fosse para passar uma corrente ou corda.

A área de 200 metros em volta do objeto misterioso foi cercada para garantir a segurança da população local. Porém, a esfera não prejudicando o trânsito de veículos, somente complica a circulação de pedestres na área. A polícia solicitou à Força de Autodefesa e à Guarda Costeira do Japão para investigar o assunto com certa pressa.

continua após publicidade .

VEJA:

🔴 Uma misteriosa bola de metal com cerca de 1,5 metros de diâmetro surgiu em uma praia na cidade de Hamamatsu, no Japão. Autoridades determinaram que o objeto não representa uma ameaça, mas ainda não esclareceram o que realmente é.pic.twitter.com/szzqL6uSPn — Mundo News (@Mundo__News) February 21, 2023

As informações são do Portal MIE.

Siga o TNOnline no Google News