Escritórios de advocacia inovam para se destacar

A cada dia que passa, essas novas tecnologias surgem para aumentar a produtividade do trabalho e a receita das empresas. Os escritórios de advocacia também estão nessa evolução.

continua após publicidade

Alguns advogados estão se conscientizando que o escritório deve ser gerido como uma empresa, com o negócio focado no cliente.

Metodologias como a Controladoria Jurídica Digital e o Marketing Jurídico Digital já são comuns na advocacia em todo Brasil, mas a mais nova inovação é o sistema de pontuação por tarefas.

continua após publicidade

Neste artigo, vamos mostrar as novidades que os escritórios estão integrando no seu dia a dia para melhorar seus resultados e como elas podem ser usadas para aumentar a produtividade do trabalho e a receita dos escritórios de advocacia.

Antigamente e hoje: como a produtividade no trabalho mudou?

Há dez anos atrás, os escritórios de advocacia eram muito diferentes do que hoje.

continua após publicidade

Naquela época, a maioria dos advogados trabalhava sozinho, sem muita tecnologia ou auxílio. Cada tarefa era realizada manualmente e levava muito mais tempo.

Com o passar dos anos e a evolução da tecnologia, a realidade nos escritórios de advocacia mudou drasticamente.

Hoje em dia, há diversas ferramentas tecnológicas que auxiliam os advogados no desempenho de suas funções.

continua após publicidade

Uma das principais tendências nesse sentido é a chamada “gestão por tarefas”.

Em outras palavras, essa metodologia consiste na organização das atividades diárias de um profissional em torno de pequenas tarefas (“tasks”), que podem ser realizadas em um curto espaço de tempo.

continua após publicidade

Diferentemente do tradicional modelo de “gestão por projetos”, que na advocacia se traduz na condução do processo por um “advogado responsável” ao longo de todo processo.

A gestão por tarefas prioriza a eficiência e a produtividade no curto prazo com setorização das fases processuais, ganhando muita agilidade.

Isso facilita a divisão do trabalho e garante que tudo seja feito em um período de tempo menor mas com mais qualidade, devido a especialização.

continua após publicidade

Como resultado dessas mudanças, a produtividade nos escritórios de advocacia aumentou significativamente. Hoje em dia, é possível os advogados lidarem com número muito maior de casos ao mesmo tempo, o que gera uma receita maior para o escritório.

A necessidade de inovação

A concorrência é cada vez maior e o Brasil se tornou em 2022 o país com maior número de advogados no mundo, chegando a 1,4 milhão de advogados, superando os EUA.

continua após publicidade

Na atualidade, escritórios de cidades do interior vivem uma janela de oportunidade inédita, pois após a pandemia o acesso a clientes de grandes cidades com condição financeira maior está muito acessível com o marketing jurídico digital.

A OAB inclusive liberou os anúncios de conteúdo em redes sociais e sites de busca como o google.

continua após publicidade

Escritórios da região de Londrina, Apucarana e Arapongas estão expandindo para conseguir clientes em todas as capitais brasileiras.

O caso do escritório MMA Advocacia de três jovens advogados que estão ousando na inovação. O mesmo vem acontecendo com o tradicional escritório de Londrina Tristão Barbosa que atua desde 1975 mas se reciclou e está acompanhando as mudanças tecnológicas no mundo jurídico. Yadomi e Rufino também de Londrina e com filial em Nova Santa Barbara de duas mulheres advogadas previdenciaristas que se destacam na região.

Todos esses escritórios investem em marketing digital e tecnologia, e recebem suporte da empresa ADVBOX, que é especializada em tecnologias jurídicas para advocacia.

continua após publicidade

O Brasil também é o país onde a tecnologia jurídica está mais avançada, ao lado de EUA e Inglaterra, e os escritórios de advocacia dependem da inovação para se manterem competitivos.

Como a tecnologia está aumentando a produtividade dos advogados

A tecnologia está aumentando a produtividade dos advogados de várias maneiras.

continua após publicidade

Hoje, os advogados podem usar softwares de automação para simplificar tarefas repetitivas e processar grandes volumes de dados. Além disso, as ferramentas de colaboração online permitem que os advogados trabalhem em conjunto em documentos e casos, o que pode economizar muito tempo.

No entanto, uma das áreas em que a inovação tem sido mais bem-sucedida é na utilização dos chamados “sistema de pontuação por tarefas”, que permitem aos advogados focar melhor seus esforços e alcançar resultados mais consistentes.

continua após publicidade

O sistema de pontuação por tarefas é baseado em um conjunto de tarefas predeterminadas que os advogados precisam realizar no seu dia a dia, em média 50 tarefas por setor do escritório.

Cada tarefa é atribuída a um total de pontos que é valorado pelo tempo médio necessário para fazer a tarefa e pela complexidade desta tarefa. Os advogados recebem uma gratificação em função do número total de pontos que acumulam no mês.

Esses sistemas permitem que os advogados tenham maior autonomia e capacidade de se autogerenciar quando trabalham em equipe, para que possam fazer mais em menos tempo.

Além disso, esses sistemas podem ser personalizados para atender às necessidades específicas dos escritórios e clientes.

Um sistema de pontuação por tarefas também pode ajudar os advogados a serem mais produtivos, pois permite que eles visualizem o progresso de seus projetos e identifiquem áreas em que precisam melhorar.

A utilização de um sistema de pontuação por tarefas tem se mostrado extremamente eficaz na melhoria da produtividade dos advogados. Afinal, esses sistemas permitem que os profissionais foquem seus esforços nas tarefas que realmente importam e alcancem resultados mais consistentes.

Software de pontuação por tarefas para advocacia

O ADVBOX é a única plataforma que oferece aos profissionais uma forma de medir a produtividade do trabalho através do sistema de pontuação por tarefas.

Além de permitir o cadastro das tarefas da rotina profissional, o software possui funcionalidades para melhorar a aplicação do sistema nos escritórios.

A empresa ainda oferece consultores para ensinar como aplicar o sistema no escritório e para acompanhar os primeiros meses com a nova metodologia.

Além disso, o ADVBOX oferece aos gestores uma forma de monitorar a produtividade das equipes e identificar áreas em que ela precisa melhorar. Como resultado, os escritórios que utilizam o ADVBOX estão obtendo melhores resultados.

Isso porque, o sistema oferece um ambiente virtual colaborativo que permite aos usuários compartilhar ideias, soluções e monitorar seus desempenhos.

Para conhecer melhor a solução, acesse o site da ADVBOX.