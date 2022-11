Escola de Contagem (MG) é vandalizada com símbolos nazistas

Aline Reskalla, especial para o Estadão (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um colégio público de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi alvo de vândalos na madrugada desta terça-feira, 29. A Escola Municipal José Silvino Diniz foi invadida, depredada e teve as paredes pichadas com suásticas e referências a Hitler.

continua após publicidade .

Uma exposição sobre o mês da Consciência Negra também foi destruída. Testemunhas relataram à polícia que a diretora teria sido ameaçada e que o cenário era de destruição: vasos de plantas quebrados, bancos, cadeiras jogadas no meio do pátio, muito lixo no chão, além de cacos de vidros.

O ataque ocorre quatro dias após o massacre que deixou quatro mortos em duas escolas de Aracruz, no Espírito Santo. O autor dos tiros, um ex-aluno de 16 anos que foi apreendido, vestia uma roupa com uma suástica.

continua após publicidade .

Nas pichações desta madrugada na escola de Contagem, os criminosos fazem menção também a um jogo eletrônico chamado Bully. Nele, jogadores assumem o papel de um "estudante endiabrado" que foi expulso de várias escolas e tenta ascender socialmente na instituição. Para passar de fase, o jogador "enfrentará valentões, será bode expiatório de professores, irá pregar peças, ganhar ou perder a garota e finalmente aprender a superar os obstáculos da pior escola da área".

Os casos de ataques a escolas com uso de símbolos nazistas têm se tornado frequentes no País e em Minas Gerais. No dia 23 de novembro, um banheiro da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), no município de Divinópolis, foi pichado com ofensas a judeus, suásticas e exaltação a Hitler, responsável pela morte de mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1956).

Segurança

continua após publicidade .

Em nota oficial, a Prefeitura de Contagem informou que, diante do estado em que a escola se encontra, as aulas precisaram ser suspensas até o dia 1º de dezembro. O órgão informou também que a Guarda Municipal e a Polícia Militar de Minas Gerais estão atuando para melhorar a segurança na rede pública de ensino.

A nota diz ainda que outra instituição de ensino, a Escola Municipal Professora Maria Martins "Mariinha", que fica na mesma região, também foi alvo de uma tentativa de invasão. "Os criminosos forçaram a entrada por diversos lugares, mas não conseguiram entrar", afirma o texto.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou, em nota, que instaurou procedimento investigativo para apurar os fatos. "A perícia oficial foi acionada para realizar os levantamentos de praxe que irão subsidiar a investigação, que tramita a cargo da 3ª Delegacia de Polícia Civil do município", diz a nota.