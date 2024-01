Escavação em obra encontra 43 esqueletos humanos em São Luís

Siga o TNOnline no Google News

A escavações de uma obra no bairro Vicente Fialho, em São Luís, no Maranhão, encontrou 43 esqueletos humanos que podem ter mais milhares de anos. A obra é da construtora MRV que está erguendo condomínios residenciais do programa federal de habitação Minha Casa Minha Vida.

Conforme reportagem do g1, além das ossadas, o trabalho de pesquisa e escavação arqueológica, realizado pela empresa W Lage Arqueologia e coordenado pelo arqueólogo Wellington Lage, descobriu um número enorme de peças de valor histórico: são cerca de 100 mil fragmentos, entre cerâmicas, materiais líticos (ferramentas de pedra), carvão, ossos e conchas decoradas.

Análises de laboratório ainda estão em andamento para descobrir com precisão quão antigos são esses materiais e os esqueletos, mas o número de sepultamentos e a quantidade de peças encontradas apontam para um sítio arqueológico que pode vir a ter um valor ímpar para o estudo do passado brasileiro.

Vários esqueletos foram localizados embaixo de um sambaqui (espécie de morro de conchas e sedimentos construído na beira de rios e no litoral por populações que habitaram o Brasil há milhares de anos) e podem pertencer, pelo que indicam análises preliminares, a homens e mulheres fortes e de baixa estatura que foram cuidadosamente enterrados (leia mais sobre eles abaixo).



